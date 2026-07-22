به گزارش خبرنگار میراث آریا، صبح امروز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان، جامعه دانشگاهی و فعالان حوزه میراثفرهنگی با خبر تأثربرانگیز عروج یکی از سرمایههای علمی و تخصصی کشور، سرکار خانم دکتر مژگان خاکبان، در اندوهی عمیق فرو رفت.
استاد مژگان خاکبان، دانشآموخته دکتری مرمت معماری بناهای تاریخی و از پژوهشگران متعهد و دغدغهمند در حوزه صیانت از مواریث کهن این مرز و بوم و از کارشناسان برجسته معاونت میراثفرهنگی گیلان بودند. او که سالیان متمادی از عمر پربار خویش را به منظور ترویج دانش تخصصی در دانشگاه و پژوهش در راستای احیای ابنیه تاریخی سپری کردند، همواره الگویی از تعهد، اخلاق حرفهای و شور میهندوستی برای همکاران و دانشجویان خود محسوب میشدند.
تلاشهای خستگیناپذیر این استاد فرهیخته در محافل علمی و پروژههای مرمتی، ردپایی ماندگار بر پیکره میراث تاریخی ایران بر جای گذاشته است؛ که گواهی بر عشق بیپایان ایشان به هویت فرهنگی این سرزمین است. بیشک فقدان این بانوی دانشمند، ضایعهای جبرانناپذیر برای مجامع تخصصی مرمت و کنشگران میراثفرهنگی کشور است.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده محترم آن مرحومه و جامعه علمی و دانشگاهی، فقدان این عزیز سفرکرده را تسلیت گفته و برای روح بلند آن فقیده سعیده، علو درجات و آرامش ابدی در جوار رحمت واسعه الهی مسئلت دارد.
یاد و نام دکتر مژگان خاکبان در حافظه تاریخی این سرزمین، همواره زنده و جاودان خواهد ماند.
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