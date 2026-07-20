۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸

محمدرضا امیدی راد،فرمانده یگان حفاظت

دستگیری دو نفر و کشف دو دستگاه فلزیاب درشهرستان رودسر

دستگیری دو نفر و کشف دو دستگاه فلزیاب درشهرستان رودسر

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان از دستگیری دو نفر و کشف دو دستگاه فلزیاب در عملیات مشترک نیروهای انتظامی وپایگاه حفاظتی میراث‌فرهنگی در شهرستان رودسر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا امیدی‌راد،روز شنبه ٢٧ تیرماه ١۴٠۵ در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: طی گشت‌های مشترک یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری عوامل انتظامی شهرستان رودسر در مسیر ییلاقی اشکورات، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و در ادامه با توقف خودرو موردنظر با بازرسی دقیق و تخصصی از این خودرو، دو دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی  استان گیلان افزود: دو سرنشین این خودرو با تشکیل پرونده قضایی و به اتهام حمل غیرقانونی تجهیزات فلزیاب، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح می‌شوند.

او تصریح کرد: با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذی‌صلاح توسط متهمین، مشمول بند ۲ و ۸ آیین نامه اجرای هیات محترم وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود، و لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوه‌نامه امحاء ابلاغی به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042902117
میلاد داوودی
دبیر محمد آوخ

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