به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اسماعیل پورحسن روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در مراسم رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای که با حضور فرماندار لاهیجان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، معاون سازمان چای کشور، جانشین فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی در موزه تاریخ چای ایران برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی لاهیجان در شکل‌گیری صنعت چای کشور اظهار کرد: چای در این منطقه، تنها یک محصول زراعی نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی ناملموس، نماد پیوند انسان، طبیعت و معیشت، و مؤلفه‌ای اثرگذار در شکل‌گیری هویت بومی مردم گیلان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان لاهیجان با بیان اینکه چای در فرهنگ عامه مردم گیلان جایگاهی فراتر از یک نوشیدنی روزمره دارد، گفت: آیین‌های مرتبط با پذیرایی، مهمان‌نوازی، هم‌نشینی‌های اجتماعی و خاطره جمعی در این استان، همگی نشان می‌دهد که چای به‌عنوان یک پدیده مردم‌شناختی، در زیست فرهنگی جامعه محلی ریشه دوانده و در بازنمایی هویت منطقه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند.

او در ادامه افزود: برگزاری دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای می‌تواند بستری مؤثر برای معرفی ظرفیت‌های تمدنی چای ایرانی، بازآفرینی هویت تاریخی لاهیجان و تقویت اقتصاد فرهنگی و صنایع خلاق باشد. این رویداد رسانه‌ای، علاوه بر تولید محتوا و روایت‌پردازی درباره چای، امکان معرفی جاذبه‌های گردشگری فرهنگی، میراث صنعتی و ظرفیت‌های بوم‌گردی شهرستان را نیز فراهم می‌کند.

پورحسن با تأکید بر نقش این جشنواره در توسعه گردشگری گفت: جشنواره‌های رسانه‌ای از جمله ابزارهای مهم در برندسازی مقصد، ارتقای تصویر ذهنی شهرها و جذب گردشگر فرهنگی هستند. در این چارچوب، جشنواره ملی رسانه‌ای چای می‌تواند لاهیجان را بیش از پیش به‌عنوان «پایتخت چای ایران» در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کند و در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی این شهرستان نقش‌آفرین باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان لاهیجان در پایان با تاکید به ضرورت پاسداشت مواریث فرهنگی خاطرنشان کرد: مهارت سنتی فرآوری چای دستی (دس چای) به شماره ثبت ٢٧۶٢ در تاریخ ٢١ آذر ١۴٠١ در فهرست میراث ناملموس کشور قرار گرفته است.

انتهای پیام/