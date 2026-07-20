تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه و بازآفرینی اقتصادی در زنجیره ارزش گردشگری گیلان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طی سفر رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی به گیلان، روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در نشستی تخصصی با محوریت ارتقای جایگاه رقابتی گردشگری گیلان، ضمن بررسی ظرفیت‌های آمایشی و پتانسیل‌های اقلیمی-تاریخی استان، ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی جذب سرمایه به مدل‌های پیشرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

جبار کوچکی‌نژاد در این جلسه با بیان این که گیلان به مثابه یک موزه-شهر زنده با مزیت‌های رقابتی منحصربه‌فرد، نیازمند بازنگری در مدل‌های سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: توسعه گردشگری استان تنها در گروی تسهیل‌گری در بروکراسی‌های اداری و کاهش هزینه‌های مبادله برای بخش خصوصی است.

او با اشاره به پیوند ناگسستنی میان میراث ناملموس و اقتصاد خلاق، بر اولویت‌بخشی به اعطای تسهیلات حمایتی برای هنرمندان صنایع‌دستی و تاسیسات گردشگری تأکید کرد و افزود: تخصیص منابع اعتباری باید با رویکرد صیانت از اصالت‌های بومی و ارتقای کیفیت زنجیره خدمات گردشگری صورت پذیرد تا شاهد افزایش ضریب ماندگاری گردشگران و رونق اقتصاد محلی باشیم.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی نیز در این دیدار، ضمن تبیین نقشه راه توسعه زیرساخت‌های گردشگری گیلان، تعهد این وزارتخانه را برای رفع موانع ساختاری و ایجاد بسته‌های حمایتی ویژه برای فعالان این حوزه اعلام کرد.

در این نشست مقرر شد، فرآیندهای صدور مجوزها و تخصیص تسهیلات تکلیفی با رویکردی هم‌افزا پیگیری شود.

کوچکی‌نژاد در پایان، پیوند میان دیپلماسی گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی را کلیدواژه توسعه آتی گیلان دانست و از تداوم نظارت‌های راهبردی برای تحقق این اهداف خبر داد.

انتهای پیام/