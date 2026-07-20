برگزاری نشست تخصصی ارزیابی روند بازسازی و مرمت بازار تاریخی رشت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، نشست تخصصی پیگیری بازسازی بازار تاریخی رشت و بررسی آخرین وضعیت روند اجرایی به‌منظور تسریع در عملیات مرمت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی و کارشناسان دفتر فنی تشکیل شد، گزارش‌های کارشناسی درباره وضعیت کالبدی بخش‌هایی از بازار تاریخی رشت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با توجه به ابلاغ اعتبار مرمت بازار رشت از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل استان گیلان متعهد شد با نظارت مستمر بر فرآیند بازسازی، نسبت به صیانت از این میراث ارزشمند و بازگشت شرایط به وضعیت مطلوب اقدام کند.

همچنین، استفاده از استانداردهای علمی در روند اجرایی مرمت، به‌عنوان اولویت اصلی معاونت میراث‌فرهنگی و دفتر فنی تعیین شد.

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