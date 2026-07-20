به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا قربانی روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ سکان هدایت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تالش را در دست گرفت.

قربانی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد رشته پژوهشگری بوده و هم‌اکنون در مقطع دکترای رشته مردم‌شناسی مشغول به تحصیل است.

این انتصاب در راستای تحقق اهداف کلان سازمانی، سامان‌دهی پهنه‌های تاریخی و تقویت حکمرانی گردشگری در شهرستان تالش صورت پذیرفته است.

گفتنی است در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان تالش از خدمات صادقانه پردل امیری‌نژاد رئیس پیشین این اداره، به پاس سال‌ها تلاش مسئولانه در صیانت از مواریث کهن، توسعه صنایع‌دستی و گردشگری و همچنین اهتمام ویژه و همکاری در تدوین پرونده روستای گیسوم به عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری قدردانی شد.

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