بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در نشست مشترک با مسئولان و اساتید دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی بر تقویت همکاری میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و اظهار کرد: ادارهکل میراثفرهنگی آمادگی دارد تفاهمنامههای همکاری با مراکز علمی را از سطح تعاملات اداری به طرحهای عملیاتی و نتیجهمحور برای حفظ میراثفرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایعدستی تبدیل کند.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران با اشاره به تغییر الگوی سفر گردشگران افزود: امروز بخش عمدهای از سفرها به سمت روستاها، اقامتگاههای بومگردی و خانهمسافرها سوق پیدا کرده و همین موضوع ضرورت برنامهریزی علمی برای مدیریت گردشگری روستایی را دوچندان کرده است.
او هشدار داد: توسعه گردشگری روستایی بدون مطالعات کارشناسی و پشتوانه علمی، در آینده میتواند مشکلاتی در تأمین زیرساختهای خدماتی از جمله آب، برق و گاز ایجاد کرده و هویت فرهنگی و بافت سنتی روستاها را تحت تأثیر قرار دهد.
ایزدی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و تاریخی استان، مجموعه ۹ هکتاری اوجابیت کلاردشت را یکی از ظرفیتهای ارزشمند مازندران دانست و پیشنهاد کرد: موزه کشاورزی و زیستمحیطی استان در این مجموعه ایجاد شود تا ضمن حفاظت از گونههای گیاهی بومی، زمینه توسعه گردشگری پژوهشی نیز فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران همچنین با تقدیر از توانمندی هنرمندان صنایعدستی استان، بهویژه در رشتههای چوب و خراطی، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی مازندران را از اولویتهای ادارهکل برشمرد.
او با تأکید بر اینکه مازندران بهطور همزمان از ظرفیتهای برجسته کشاورزی و گردشگری برخوردار است، گفت: توسعه آینده استان در گرو حرکت به سمت گردشگری علمی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و اجرای برنامههای پژوهشمحور است.
عبدالله درزی معاون پژوهشی فناوری دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی ساری در این نشست، با قدردانی از برگزاری این جلسه، اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیت در حوزه پژوهش، افزایش ضریب نفوذ علم در جامعه و بهویژه دستگاههای اجرایی را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دانشگاه دنبال کردهایم.
او با اشاره به طرح پیشنهادی «هر روستا، یک دانشجو» افزود: هدف این طرح، ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و روستاها، معرفی ظرفیتهای علمی دانشگاه به جوامع محلی و بهرهگیری از توان علمی دانشجویان و استادان برای حل مسائل و توسعه روستاهاست.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه این دانشگاه دارای ۱۶ گروه آموزشی، دهها رشته کارشناسی ارشد و دکتری و پنج پژوهشکده تخصصی است، گفت: این ظرفیتها امکان همکاری گسترده با حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در بخشهای مختلف فراهم میکند.
درزی ایجاد موزه کشاورزی و منابع طبیعی، شناسایی و معرفی ظرفیتهای تاریخی و تنوع زیستی استان، انتخاب و ارزیابی سایتهای مناسب گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی، برگزاری دورههای آموزشی، توسعه بومگردی، تدوین سند توسعه گردشگری روستایی و برندسازی روستاها را از مهمترین زمینههای همکاری مشترک عنوان کرد.
او همچنین با تأکید بر نقش گردشگری کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاها، خاطرنشان کرد: دانشگاه آمادگی دارد در زمینه بازاریابی محصولات و مقاصد گردشگری روستایی، توسعه کارآفرینی، اشتغال پایدار، اقتصاد دریامحور و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی اعضای هیئت علمی با ادارهکل میراثفرهنگی همکاری کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اجرای پژوهشهای تقاضامحور، تصریح کرد: انتظار داریم دستگاههای اجرایی نیازهای پژوهشی خود را به دانشگاه اعلام کنند تا تحقیقات دانشگاهی متناسب با مسائل واقعی استان تعریف و اجرا شود.
درزی گفت: با تدوین و امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، زمینه اجرای پروژههای مشترک و اثرگذار در حوزه توسعه پایدار گردشگری و میراثفرهنگی استان فراهم میشود.
کریم سلیمانی رئیس پژوهشکده سنجش از راه دور دانشگاه کشاورزی و طبیعی نیز در این نشست با تأکید بر رویکرد علمی این ادارهکل بیان کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاهها، اساتید و پژوهشگران برای حل مسائل استان از اولویتهای جدی ماست و از پایاننامههای کاربردی و تقاضامحور دانشجویان در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حمایت خواهیم کرد.
او افزود: نیازهای پژوهشی ادارهکل به دانشگاهها اعلام شده و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند با اجرای پژوهشهای کاربردی، از حمایت اعتبارات پژوهشی بهرهمند شوند.
سلیمانی در این نشست، همچنین بر تشکیل شورای راهبردی با حضور نمایندگان دانشگاههای استان از جمله دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تأکید شد تا از توان علمی مراکز دانشگاهی در تصمیمسازیهای حوزه گردشگری استفاده شود.
رئیس پژوهشکده سنجش از راه دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز با اشاره به جایگاه این دانشگاه به عنوان یکی از سه دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گفت: این دانشگاه از ظرفیتهای گسترده علمی، پژوهشی و پایاننامههای تخصصی برخوردار است که میتواند در حل مسائل استان بهویژه در حوزههای مدیریت منابع آب، گردشگری، منابع طبیعی و محیطزیست نقش مؤثری ایفا کند.
سلیمانی پیشنهاد تشکیل شورای پژوهشی مشترک و معرفی نمایندگان دانشگاه برای حضور مستمر در فرآیند تدوین سند گردشگری استان را مطرح کرد و افزود: بهرهگیری از توان دانشگاه در اجرای پروژههای پایلوت، استفاده از دادهها و نقشههای تاریخی استان و ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت بحران آب، از مهمترین زمینههای همکاری مشترک خواهد بود.
او در ادامه این نشست، ظرفیتهای پژوهشکده نوآوری و فناوری دانشگاه، توانمندیهای علمی در حوزه ژئوپارک، ژئوتوریسم، گردشگری حوزههای آبخیز، ترسیب کربن و اجرای پژوهشهای کاربردی از جمله طرح «ژئوتوریسم حوزه هراز» معرفی کرد.
رئیس پژوهشکده سنجش از راه دور دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی همچنین با اشاره به عضویت دانشگاه در اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر، برگزاری کنفرانس بینالمللی اردیبهشتماه با محوریت موضوعات علمی و گردشگری، فرصتی مناسب برای توسعه همکاریهای بینالمللی و معرفی ظرفیتهای گردشگری مازندران عنوان شد.
او همچنین در این نشست، بر تدوین تفاهمنامه همکاری، تعیین اولویتهای پژوهشی مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاه در توسعه پایدار گردشگری، حفاظت از میراثفرهنگی و حل چالشهای استان تأکید کرد.
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