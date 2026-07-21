۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران:

بناهای تاریخی میزبان مرکز رشد هنری نوجوانان می‌شوند

بناهای تاریخی میزبان مرکز رشد هنری نوجوانان می‌شوند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از توافق اولیه با حوزه هنری استان برای راه‌اندازی مرکز رشد هنری نوجوانان در یکی از بناهای تاریخی خبر داد و گفت: این همکاری با هدف پرورش استعدادهای هنری نسل جوان و بهره‌گیری فرهنگی از فضاهای میراثی انجام می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی ۳۰ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مهدی معصومی گرجی، مدیرکل حوزه هنری استان خبر داد و اظهار کرد: در این دیدار، زمینه‌های همکاری مشترک میان دو مجموعه به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش استعدادهای هنری نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، ایجاد مرکز رشد هنری برای نوجوانان بود تا علاقه‌مندان از سنین پایین با عرصه‌های مختلف هنری آشنا شوند و در مسیر تربیت هنرمندان متعهد و انقلابی گام بردارند.

او ادامه داد: بر اساس توافق اولیه، در صورت فراهم شدن شرایط، یکی از فضاها و بناهای تاریخی تحت اختیار اداره‌کل به‌صورت موقت در اختیار حوزه هنری قرار خواهد گرفت تا کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری در آن برگزار شود.

معصومی گرجی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد فرصت مناسب برای آموزش نوجوانان، زمینه بهره‌برداری فرهنگی از بناهای تاریخی و تعامل بیشتر میان هنرمندان حوزه هنری و مجموعه میراث‌فرهنگی را فراهم می‌کند.

ایزدی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن هماهنگی‌ها، تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه منعقد و مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت این مرکز صادر خواهد شد.

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کد خبر 1405043002220
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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