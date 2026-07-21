به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی ۳۰ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مهدی معصومی گرجی، مدیرکل حوزه هنری استان خبر داد و اظهار کرد: در این دیدار، زمینه‌های همکاری مشترک میان دو مجموعه به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش استعدادهای هنری نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، ایجاد مرکز رشد هنری برای نوجوانان بود تا علاقه‌مندان از سنین پایین با عرصه‌های مختلف هنری آشنا شوند و در مسیر تربیت هنرمندان متعهد و انقلابی گام بردارند.

او ادامه داد: بر اساس توافق اولیه، در صورت فراهم شدن شرایط، یکی از فضاها و بناهای تاریخی تحت اختیار اداره‌کل به‌صورت موقت در اختیار حوزه هنری قرار خواهد گرفت تا کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری در آن برگزار شود.

معصومی گرجی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد فرصت مناسب برای آموزش نوجوانان، زمینه بهره‌برداری فرهنگی از بناهای تاریخی و تعامل بیشتر میان هنرمندان حوزه هنری و مجموعه میراث‌فرهنگی را فراهم می‌کند.

ایزدی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن هماهنگی‌ها، تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه منعقد و مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت این مرکز صادر خواهد شد.

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