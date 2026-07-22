مرمت قلعه تاریخی «آرو» شهرستان گچساران آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اصغر آتش‌فراز امروز چهارشنبه ۳۱تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: خارج کردن بخش‌های مدفون در زیر خاک و استحکام بخشی به بنا از جمله فرایند اجرای این طرح است.

معاون میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: دو باستان‌شناس و یک تیم مرمت اکنون در حال اجرای طرح مرمت قلعه «ارو» است.

او تصریح کرد:نوادگان نیاکان ایرانی ساکن بویراحمد گرمسیری از قلعه تاریخی «آرو» خاطرات زیادی شنیده‌اند تاکید کرد: این بنای تاریخی پس از مرمت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا از آن به عنوان یک مرکز گردشگری استفاده شود.

آتش فراز بیان کرد: طرح احیای قلعه تاریخی «آرو» با اعتبار ۳۰ملیارد ریال در دست اجراست.

معاون میراث‌فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد:قلعه تاریخی «آرو» که به منظور دفاع و نظامی ساخته شده در زمان‌هایی از تاریخ محل زندگی خان‌های محلی بوده است.

او گفت: قلعه «آرو» که یک هکتار مساحت دارد بزرگترین قلعه تاریخی استان است.

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