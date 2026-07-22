به گزارش میراث آریا، فتاح محمدی امروز ۳۱تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را رزمایشی جهانی برای امت اسلامی و همه آزادیخواهان جهان دانست و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی خود را موظف میدانند زمینهسازی و پشتیبانی لازم را برای این حرکت بزرگ انسانی و الهی فراهم کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اعلام آمادگی ۱۰۰ درصدی استان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین افزود: ۱۲۰ موکب در مسیرهای تردد زائران، مرز شلمچه و کشور عراق، مستقر می شود.
وی ادامه داد: متقاضیان حضور در پیادهروی اربعین باید در سامانه «سماح» ( https://samah.haj.ir) ثبتنام کنند.
محمدی درباره تأمین ارز اربعین نیز، تصریح کرد: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، حداقل ۲ بانک در استان آمادگی ارائه ارز اربعین به زائران را دارند.
او همچنین درباره تمهیدات حملونقل زائران گفت: نرخ کرایه اتوبوسها تعیین و ابلاغ شده است و اتوبوسهای ۲۵، ۳۰، ۳۲ و ۳۳ نفره برای جابهجایی زائران پیشبینی شدهاند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ادارهکل حملونقل جادهای استان نیز مسئولیت انتقال زائران تا مرز شلمچه را بر عهده دارد.
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