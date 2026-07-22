۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱

مدیرکل حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد؛

نام نویسی بیش از ۸ هزار زائر کهگیلویه وبویراحمدی در سامانه سماح

نام نویسی بیش از ۸ هزار زائر کهگیلویه وبویراحمدی در سامانه سماح

مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون هشت هزار و ۲۰۰ زائر برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

به گزارش میراث‌آریا، علی قوامی نژاد امروز ۳۱تیرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: زوار حسینی برای دریافت هر گونه خدمات ارزی و بیمه‌ای باید حتما ثبت نام خود را در این سامانه به نشانی: https://samah.haj.ir تکمیل و به روزهای آخر موکول نکنند.
مدیرکل حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد افزود: امسال ۲۵ کارگزار خبره حج وزیارت استان در ستاد گمشدگان در کربلا حضور می یابند و به مردم خدمات ارائه می دهند.
او ادامه داد: زائران می‌توانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانک‌های عامل ارز دریافت کنند.
مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.
قوامی نژاد ادامه داد: با توجه به گرمای شدید توصیه می‌شود مادران باردار و افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و عروقی هستند سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و عتبات مقدسه را به فصل‌های دیگر موکول کنند.

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کد خبر 1405043102321
علی پاک
دبیر محمد آوخ

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