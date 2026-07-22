پخت ۱۰ هزار قرص نان نذری برای زائران اربعین در کهگیلویه و بویراحمد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امرالله کریمی یکی از خادمان این موکب امروز چهارشنبه 31 تیرماه 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته پخت ۱۰ هزار قرص نان با همکاری ۲۰ بانوی داوطلب طی سه روز انجام می‌شود تا در اختیار زائران اربعین قرار گیرد.

خادم موکب فطرس در کهگیلویه و بویراحمدافزود: موکب‌های فطرس و بدرالحواشم ۱۴ سال است که در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین فعالیت دارند و هر سال بیش از ۱۴ هزار پرس نان نذری میان زائران توزیع می‌کنند.

کریمی با بیان اینکه محل استقرار این موکب در مسجد حنانه نجف اشرف است افزود: تمامی این خدمات با همت خادمان و مشارکت خیران و عاشقان اهل‌بیت (ع) انجام می‌شود تا سهمی هرچند کوچک در خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) داشته باشند.

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