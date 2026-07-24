به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، معصومه رضایی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران، به همراه ابراهیم جمشیدی، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پیشوا و فاطمه رحیمی، مسئول امور بانوان فرمانداری، روز جمعه دوم‌ مردادماه ۱۴۰۵، از بازارچه صنایع‌دستی حرم مطهر آستانه امامزاده جعفر(ع) بازدید کردند.

حسن ژاله‌نیا مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشوا در ابن باره گفت: در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌ها بانوان هنرمند و کارآفرین صورت گرفت، بازدیدکنندگان از نزدیک با فعالیت‌های هنری و توانمندی‌های شاغلین در این بازارچه آشنا شدند.

ژاله نیا افزود: بازارچه حرم مطهر امامزاده جعفر(ع) به عنوان یکی از کانون‌های فعال صنایع‌دستی در شهرستان پیشوا، میزبان بیش از ۱۰ کارگاه تولیدی صنایع دستی است که در کنار سایر مشاغل، نقشی اساسی در رونق اقتصاد محلی و ترویج هنرهای اصیل ایفا می‌کنند.

او ادامه داد: بانوان هنرمند پیشوایی در این بازارچه در رشته‌های متعددی از جمله چرم دست‌دوز، میناکاری روی مس، دوخت‌های سنتی، کاربافی، گلیم‌بافی، سفال و سرامیک و سایر رشته‌های صنایع‌دستی مشغول به فعالیت بوده و با خلق آثار ارزشمند، به حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر بومی اهتمام می‌ورزند.

ژاله نیا خاطر نشان کرد: در این بازدید، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران ضمن تقدیر از ذوق و هنر بانوان فعال در این مجموعه، بر لزوم حمایت‌های هدفمند از کارگاه‌های تولیدی و تسهیل در فرآیند بازاریابی و عرضه محصولات صنایع‌دستی تاکید کرد.

در همین راستا و با هدف حمایت موثر از این قشر فعال، مقرر شد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط شهرستان، نمایشگاهی با عنوان «پنج‌شنبه‌های صنایع‌دستی و مشاغل خانگی بانوان کارآفرین» برگزار شود.

بازارچه حرم مطهر امامزاده جعفر(ع) در روزهای پنج‌شنبه هر هفته، از ساعت ۱۶ لغایت ۲۱ میزبان شهروندان و گردشگران خواهد بود تا فرصتی مناسب برای عرضه مستقیم محصولات بانوان هنرمند فراهم آید.

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