بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز پنجشنبه یکم مردادماه جاری با اعلام این خبر اظهار کرد: مرحوم علیرضا نصیری اردلی روز گذشته بر اثر سانحه تصادف جان به جانآفرین تقدیم کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: مراسم خاکسپاری مرحوم نصیری رئیس فقید اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردل امروز ساعت ۱۵:۳۰ در آرامستان زادگاهش شهر اردل انجام میشود.
صادقی تصریح کرد: مراسم ترحیم مرحوم علیرضا نصیری نیز امروز پنجشنبه یکم مردادماه جاری از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در حسینیه شهداء و زینبیه اردل برگزار خواهد شد.
او یادآور شد: مرحوم نصیری همکار مردمی، پرتلاش و متعهد میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری سالها بهعنوان رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردل به همگان خدمت کرد.
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