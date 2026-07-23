به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز پنجشنبه یکم مردادماه جاری با اعلام این خبر اظهار کرد: مرحوم علیرضا نصیری اردلی روز گذشته بر اثر سانحه تصادف جان به جان‌آفرین تقدیم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: مراسم خاکسپاری مرحوم نصیری رئیس فقید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردل امروز ساعت ۱۵:۳۰ در آرامستان زادگاهش شهر اردل انجام می‌شود.

صادقی تصریح کرد: مراسم ترحیم مرحوم علیرضا نصیری نیز امروز پنجشنبه یکم مردادماه جاری از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در حسینیه شهداء و زینبیه اردل برگزار خواهد شد.

او یادآور شد: مرحوم نصیری همکار مردمی، پرتلاش و متعهد میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری سال‌ها به‌عنوان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردل به همگان خدمت کرد.

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