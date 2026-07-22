۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸

برگزاری ۲ رویداد ملی به میزبانی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

برگزاری ۲ رویداد ملی به میزبانی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری دو رویداد ملی به میزبانی این استان در دستور کار قرار گرفته است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری در نشست با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موافقت خود را برای برگزاری رویدادهای ملی طبیعت‌گردی و لباس‌های محلی به میزبانی بام ایران موافقت کرده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری این رویدادهای ملی نقش مهمی در معرفی هر چه بیشتر شهرستان‌های ۱۲ گانه این استان ایفا می‌کند.
صادقی تصریح کرد: از تمامی فعالان بخش خصوصی دعوت می‌شود برای برگزاری باشکوه رویدادهای ملی طبیعت‌گردی و لباس‌های محلی به میزبانی چهارمحال و بختیاری همکاری لازم را با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان داشته باشند.

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کد خبر 1405043102395
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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