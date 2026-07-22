برگزاری ۲ رویداد ملی به میزبانی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری در نشست با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موافقت خود را برای برگزاری رویدادهای ملی طبیعت‌گردی و لباس‌های محلی به میزبانی بام ایران موافقت کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری این رویدادهای ملی نقش مهمی در معرفی هر چه بیشتر شهرستان‌های ۱۲ گانه این استان ایفا می‌کند.

صادقی تصریح کرد: از تمامی فعالان بخش خصوصی دعوت می‌شود برای برگزاری باشکوه رویدادهای ملی طبیعت‌گردی و لباس‌های محلی به میزبانی چهارمحال و بختیاری همکاری لازم را با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان داشته باشند.

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