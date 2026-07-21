به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در بام ایران از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: در همین راستا ارائه مشوق به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه شود.

قاسمی تصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری باعث افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در استان می‌شود.

او یادآور شد: چهارمحال و بختیاری افزون‌بر ۸۰۰ جاذبه گردشگری دارد و یکی از مهم‌ترین مقصدهای گردشگری برای گردشگران است.

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