۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳

ارائه مشوق به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد

ارائه مشوق به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ارائه مشوق به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری این استان در دستور کار قرار دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در بام ایران از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: در همین راستا ارائه مشوق به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه شود.

قاسمی تصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری باعث افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در استان می‌شود.

او یادآور شد: چهارمحال و بختیاری افزون‌بر ۸۰۰ جاذبه گردشگری دارد و یکی از مهم‌ترین مقصدهای گردشگری برای گردشگران است.

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کد خبر 1405043002289
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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