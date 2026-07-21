بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز سهشنبه ۳۰ تیرماه جاری گفت: افزایش صدور موافقت اصولی برای اقامتگاههای بومگردی در چهارمحال و بختیاری نشاندهنده توجه ویژه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به توسعه اقامتگاههای بومگردی است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: افزایش تعداد اقامتگاههای بومگردی در این استان از مهمترین برنامههای سالجاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بهشمار میرود.
قاسمی حمایت از سرمایهگذاری در بخش گردشگری را از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری در سالجاری اعلام و تصریح کرد: تقویت همکاریهای مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و بهرهگیری از فرصت برگزاری جشنوارهها در دستور کار قرار دارد.
او یادآور شد: در صورت برگزاری این رویدادها میتوان جاذبههای گردشگر چهارمحال و بختیاری را به نحو بهتری معرفی و در جذب سرمایهگذار بخش خصوصی اقدام کرد.
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