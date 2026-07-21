نساجی سنتی در روستای پیربلوط چهارمحال و بختیاری احیا شده است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اسماعیل رمضانی روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ تأکید کرد: با انجام فعالیت‌های احیایی در رشته نساجی سنتی از سوی این معاونت و با همت اهالی روستای پیربلوط فصل تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در این روستا آغاز شده است و جوانان روستا با تکیه بر دانش بومی، مهارت‌های سنتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، علاوه‌بر تولید پارچه‌های دست‌بافت با کیفیت بالا توانسته‌اند با تغییر کاربری تولیدات خود زمینه افزایش عرضه و فروش محصولات خود را در بازارهای هدف صنایع‌دستی فراهم کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این اقدام علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد خانوارهای این روستا، باعث شده است تولیدات نساجی سنتی پیربلوط جایگاه مناسبی در بازار صنایع‌دستی کشور پیدا کند و سهم قابل‌توجهی از فروش را به خود اختصاص دهد.

رمضانی تصریح کرد: فعالان این حوزه با حفظ اصالت های هنری نساجی سنتی و توجه به نیازهای بازار موفق شده‌اند محصولات متنوع و باکیفیتی تولید کنند و در مسیر توسعه پایدار صنایع‌دستی، ارزش‌آفرینی و معرفی ظرفیت‌های بومی و محلی، دستاوردهای ارزشمندی به‌دست آورند.

او یادآور شد: احیای نساجی سنتی در روستای پیربلوط، نمونه‌ای موفق از پیوند میراث‌فرهنگی با اقتصاد محلی است که می‌تواند الگویی درخور توجه برای توسعه پایدار صنایع‌دستی و اشتغال‌زایی در سایر مناطق چهارمحال و بختیاری باشد.

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