به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح‌های گردشگری در کمیسیون تبصره یک ماده یک چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون ۴۴ هزار هکتار باغ در استان وجود دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: فصل برداشت میوه یکی از بهترین و خُنک‌ترین زمان‌ها برای جذب گردشگران و حضور آنان در باغات به‌شمار می‌رود.

قاسمی توسعه گردشگری کشاورزی را از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اعلام و تصریح کرد: در این راستا همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی دیگر مانند جهاد کشاورزی ضروری است.

وی یادآور شد: بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری به‌عنوان بازوی محرک حوزه گردشگری تلاش‌های فراوانی برای رونق این صنعت به‌ویژه در بخش گردشگری کشاورزی داشته که قابل قدردانی است.

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