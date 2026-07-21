۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶

معاون گردشگری چهارمحال و بختیاری:

باغ‌های چهارمحال و بختیاری از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان است

باغ‌های چهارمحال و بختیاری از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان است

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: باغ‌های استان از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری خاص در این استان به‌شمار می‌رود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح‌های گردشگری در کمیسیون تبصره یک ماده یک چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون ۴۴ هزار هکتار باغ در استان وجود دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: فصل برداشت میوه یکی از بهترین و خُنک‌ترین زمان‌ها برای جذب گردشگران و حضور آنان در باغات به‌شمار می‌رود.

قاسمی توسعه گردشگری کشاورزی را از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اعلام و تصریح کرد: در این راستا همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی دیگر مانند جهاد کشاورزی ضروری است.

وی یادآور شد: بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری به‌عنوان بازوی محرک حوزه گردشگری تلاش‌های فراوانی برای رونق این صنعت به‌ویژه در بخش گردشگری کشاورزی داشته که قابل قدردانی است.

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کد خبر 1405043002283
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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