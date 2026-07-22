بهگزارش خبرنگار میراثآریا، شهرام زارع فارسانی شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری در نشست کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری رویدادهای ملی به میزبانی بام ایران باعث معرفی هرچه بیشتر و بهتر بام ایران در سطح کشوری و جهانی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: این اتاق مشارکت در برگزاری تمامی برنامههای مرتبط با بهبود فضای کسبوکار در استان از جمله رویدادهای گردشگری را در دستور کار دارد.
زارع تصریح کرد: بخش خصوصی از جمله کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری بهعنوان بازوی توانمند ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای تقویت زیرساختهای این حوزه تلاش و مشارکت میکند.
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