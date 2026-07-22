راهکارهای رفع مشکل سه طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری ارائه شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید سعید فیاضی شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری در کمیته کارشناسی بخش گردشگری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری گفت: اعضای این کمیته راهکارهای رفع مشکلات مرتبط با پرداخت تسهیلات در روستای هدف گردشگری سرآقاسید شهرستان کوهرنگ را تصویب کردند.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: اعضای کمیته کارشناسی بخش گردشگری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با تمدید مجوز سفره‌خانه سنتی در سیاسرد بروجن پس از کسب پاسخ استعلام‌های قانونی موافقت کردند.

فیاضی تصریح کرد: اعضای کمیته کارشناسی بخش گردشگری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری همچنین تخفیف هزینه خرید انشعاب آب آشامیدنی اقامتگاه بوم‌گردی در روستای گوزلک شهرستان اردل را تصویب کردند.

او یادآور شد: رفع مشکلات طرح‌های گردشگری باعث تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها و در نتیجه افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی می‌شود.

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