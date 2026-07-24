بازدید شهردار و رئیس شورای شهر وحیدیه از برج مقبره بابامحمود

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و رفع موانع اجرایی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر وحیدیه با همراهی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار و معاون خدمات شهری شهرداری، از پروژه بهسازی و محوطه‌سازی «برج مقبره بابا محمود» بازدید کردند.

در این بازدید میدانی که با هدف تسریع در اجرای عملیات عمرانی و صیانت از آثار تاریخی انجام شد، سلامت بخش، شهردار وحیدیه ضمن تأکید بر اهمیت حفظ و احیای هویت تاریخی شهر، اظهار داشت: برج مقبره بابا محمود یکی از نمادهای ارزشمند فرهنگی منطقه است و تکمیل عملیات محوطه‌سازی آن، نقش بسزایی در ارتقای سرانه‌های گردشگری و جذب توریست در شهر وحیدیه ایفا خواهد کرد.

او افزود: مدیریت شهری با رویکرد توسعه زیرساخت‌های رفاهی و فرهنگی، تمام تلاش خود را به کار بسته است تا این پروژه با رعایت اصول فنی و حفظ اصالت تاریخی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

همچنین عباسی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار در این بازدید با قدردانی از اقدامات شهرداری وحیدیه در حوزه صیانت از آثار تاریخی، آمادگی این اداره را برای همکاری فنی و نظارتی جهت اجرای استانداردهای لازم در محوطه‌سازی این مکان تاریخی اعلام کرد.

در پایان این بازدید، معاون خدمات شهری شهرداری وحیدیه گزارش جامعی از مراحل پیشرفت عملیات، شامل زیرسازی، فضای سبز و مبلمان شهری پیرامون برج ارائه کرد و مقرر شد با هماهنگی‌های لازم، موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

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