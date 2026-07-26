به گزارش خبرنگار میراث آریا، ورکشاپ «هنر درخشان رنگ، فلز و آتش» با تدریس نیکتا کلالیمقدم، هنرمند رشته احجام فلزی، روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در محل خانه کلارا آبکار، به نشانی خیابان جمهوری، کوچه شیروانی، کوچه کلارا آبکار برگزار خواهد شد.
معاونت صنایعدستی استان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم هنرهای سنتی و انتقال دانش و مهارتهای بومی به نسلهای آینده، از برگزاری برنامههای آموزشی و تخصصی با هدف ارتقای سطح آگاهی، توسعه مهارتهای هنری و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی حمایت میکند. برگزاری اینگونه رویدادها، زمینهای برای آشنایی علاقهمندان با هنرهای اصیل ایرانی و تقویت جریان آموزش و ترویج صنایعدستی فراهم میکند.
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