به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از قلعه تاریخی زیویه سقز که با همراهی مدیر پایگاه میراث ملی زیویه و جمعی از کارشناسان این ادارهکل انجام شد، اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت حفاظتی، مستندنگاری و آسیبشناسی بخشهای مختلف این محوطه تاریخی انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: در جریان این بازدید، وضعیت موجود بخشهای مختلف قلعه زیویه از نظر حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج بررسیهای کارشناسی، تصمیمات لازم برای صیانت و ساماندهی این اثر ارزشمند اتخاذ شد.
او با اشاره به اهمیت تاریخی و باستانشناسی قلعه زیویه، عنوان کرد: عملیات پاکسازی و ساماندهی محوطه بهعنوان نخستین اقدام اجرایی بهزودی آغاز میشود تا ضمن ارتقای وضعیت حفاظتی، زمینه برای حفاظت اصولی و بهبود شرایط بازدید از این اثر تاریخی فراهم شود.
طالبنیا با تاکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی نیازمند برنامهریزی مستمر و اقدامات تخصصی است، یادآور شد: ادارهکل میراثفرهنگی کردستان با همکاری پایگاه میراث ملی زیویه، اجرای برنامههای حفاظتی و ساماندهی این محوطه را با رویکردی علمی و کارشناسی دنبال خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: قلعه تاریخی زیویه بهعنوان یکی از شاخصترین محوطههای تاریخی و باستانی استان کردستان، ظرفیت ارزشمندی در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری دارد و حفاظت و معرفی شایسته آن از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است.
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