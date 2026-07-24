۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان:

بررسی وضعیت حفاظتی قلعه تاریخی زیویه/ سامان‌دهی محوطه آغاز می‌شود

بررسی وضعیت حفاظتی قلعه تاریخی زیویه/ سامان‌دهی محوطه آغاز می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: در پی بازدید میدانی از قلعه تاریخی زیویه سقز و بررسی وضعیت حفاظتی این اثر، عملیات پاک‌سازی و سامان‌دهی محوطه به‌عنوان نخستین گام برای حفاظت و صیانت از این محوطه تاریخی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از قلعه تاریخی زیویه سقز که با همراهی مدیر پایگاه میراث ملی زیویه و جمعی از کارشناسان این اداره‌کل انجام شد، اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت حفاظتی، مستندنگاری و آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف این محوطه تاریخی انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در جریان این بازدید، وضعیت موجود بخش‌های مختلف قلعه زیویه از نظر حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات لازم برای صیانت و سامان‌دهی این اثر ارزشمند اتخاذ شد.

او با اشاره به اهمیت تاریخی و باستان‌شناسی قلعه زیویه، عنوان کرد: عملیات پاک‌سازی و سامان‌دهی محوطه به‌عنوان نخستین اقدام اجرایی به‌زودی آغاز می‌شود تا ضمن ارتقای وضعیت حفاظتی، زمینه برای حفاظت اصولی و بهبود شرایط بازدید از این اثر تاریخی فراهم شود.

طالب‌نیا با تاکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و اقدامات تخصصی است، یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با همکاری پایگاه میراث ملی زیویه، اجرای برنامه‌های حفاظتی و سامان‌دهی این محوطه را با رویکردی علمی و کارشناسی دنبال خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: قلعه تاریخی زیویه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین محوطه‌های تاریخی و باستانی استان کردستان، ظرفیت ارزشمندی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری دارد و حفاظت و معرفی شایسته آن از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است.

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کد خبر 1405050200053
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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