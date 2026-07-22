شیلان صلواتی، فعال رسانه در یادداشتی نوشت: صنایع‌دستی هر منطقه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم آن منطقه است؛ هنرهایی که در کنار حفظ سنت‌ها، می‌توانند زمینه‌ساز اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری باشند.

صنایع‌دستی استان کردستان حاصل سال‌ها تجربه، مهارت و خلاقیت هنرمندانی است که دانش و فنون تولید محصولات بومی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده‌اند.

در میان این ظرفیت‌های ارزشمند، کلاش‌بافی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ هنری که شهرستان مریوان را به یکی از مراکز مهم تولید این محصول در کشور تبدیل کرده است.

شهرستان مریوان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه صنایع‌دستی، به‌ویژه کلاش‌بافی، توانسته جایگاه مهمی در میان شهرهای صنایع‌دستی کشور به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید این پای‌افزار سنتی مطرح کند.

کلاش‌بافی یکی از هنرهای قدیمی مردم مریوان است که قدمت آن به حدود یک هزار سال پیش بازمی‌گردد.

این پای‌افزار سنتی با استفاده از مواد طبیعی و به شیوه کاملا دستی تولید می‌شود و مهارت ساخت آن همچنان توسط زنان و مردان هنرمند این منطقه حفظ شده است.

استفاده از مواد سازگار با طبیعت، سبکی، دوام مناسب و هماهنگی با شرایط اقلیمی منطقه، از ویژگی‌هایی است که کلاش را به محصولی متمایز در میان صنایع‌دستی تبدیل کرده است.

ثبت مریوان به عنوان «شهر جهانی کلاش» در شهریورماه سال ۱۳۹۶، نقطه عطفی در مسیر معرفی و حمایت از این هنر ارزشمند بود؛ این عنوان، فرصت مناسبی فراهم کرد تا ظرفیت‌های کلاش‌بافی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای معرفی گسترده‌تر این محصول در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

همچنین این اقدام ضرورت حمایت از هنرمندان، ساماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای برای این رشته صنایع‌دستی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد.

فعال‌سازی دبیرخانه شهر جهانی کلاش نیز گامی مهم برای برنامه‌ریزی منسجم در مسیر توسعه این هنر به شمار می‌رود. آموزش و انتقال مهارت‌ها به نسل جوان، پیگیری مسائل و مشکلات کلاش‌بافان، کمک به بازاریابی و فروش، حمایت از تولیدکنندگان، تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، توسعه نوآوری و تقویت جایگاه کلاش در بازارهای جدید، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند آینده این هنر را تضمین کند.

امروز کلاش‌بافی در مریوان تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه بخشی از اقتصاد خانواده‌های این منطقه را تشکیل می‌دهد؛ حدود هفت هزار نفر در شهرستان مریوان مجوز فعالیت در این حوزه را دارند و بسیاری از هنرمندان از طریق تولید و فروش کلاش، درآمد خود را تامین می‌کنند.

این موضوع نشان می‌دهد صنایع‌دستی، در صورت حمایت و برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به یکی از مسیرهای موثر ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف تبدیل شود.

ارزش اقتصادی کلاش در کنار اهمیت فرهنگی آن، یکی از ویژگی‌های برجسته این محصول است؛ هر جفت کلاش حاصل ساعت‌ها تلاش، دقت و مهارت هنرمندی است که با ابزار ساده و مواد طبیعی، محصولی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کند.

همین ویژگی باعث شده است کلاش مریوان علاوه بر بازار داخلی، مورد توجه علاقه‌مندان در خارج از کشور نیز قرار گیرد و ظرفیت تبدیل شدن به یک برند فرهنگی و اقتصادی را داشته باشد.

تجربه مریوان در حوزه کلاش‌بافی نشان می‌دهد صنایع‌دستی می‌تواند میان گذشته و نیازهای امروز جامعه پیوند ایجاد کند. حفظ روش‌های سنتی تولید در کنار توجه به نیازهای بازار، طراحی‌های جدید، بهبود شیوه عرضه، بسته‌بندی مناسب و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، مسیر حضور گسترده‌تر این محصول را در بازارهای ملی و جهانی هموار خواهد کرد.

از سوی دیگر، توسعه گردشگری فرهنگی در مریوان فرصت تازه‌ای برای معرفی کلاش فراهم می‌کند؛ گردشگران علاوه بر بازدید از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، با فرآیند تولید این محصول آشنا شوند و خرید صنایع‌دستی را به عنوان بخشی از تجربه سفر خود دنبال می‌کنند.

این ارتباط میان گردشگری و صنایع‌دستی، علاوه بر معرفی فرهنگ منطقه، به تقویت اقتصاد جوامع محلی نیز کمک خواهد کرد.

کلاش مریوان نمونه‌ای از هنری است که طی قرن‌ها حفظ شده و همچنان بخشی از زندگی مردم منطقه به شمار می‌رود.

حمایت از این هنر، حمایت از مهارت‌ها و تجربه‌هایی است که نسل‌های مختلف آن را حفظ کرده‌اند و امروز در کنار حفظ اصالت فرهنگی، فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال، گردشگری و حضور در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند.

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