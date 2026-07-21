به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار مدیر بیمه معلم، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک و راهکارهای ارتقای خدمات بیمه‌ای، به‌ویژه در حوزه بیمه تکمیلی کارکنان اداره‌کل را بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: ارائه خدمات بیمه‌ای مطلوب و برخورداری کارکنان از پوشش‌های مناسب بیمه تکمیلی، نقش مهمی در افزایش رضایت‌مندی، ایجاد آرامش خاطر و ارتقای خدمات سازمانی دارد.

او عنوان کرد: تعامل با مجموعه‌های خدمات‌رسان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی از اولویت‌های این اداره‌کل است و امیدواریم با تقویت همکاری با بیمه معلم، خدمات بیمه‌ای کارکنان بیش از گذشته بهبود یابد.

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