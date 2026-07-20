۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶

فرماندار دیواندره در گفت‌گو با میراث‌آریا:

تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو با شتاب دنبال می‌شود

تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو با شتاب دنبال می‌شود

فرماندار دیواندره با بیان اینکه روند تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو شتاب گرفته است، گفت: این پرونده در شمار اولویت‌های میراث‌فرهنگی کشور قرار دارد و ثبت جهانی آن نقش مهمی در رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شهرستان و استان ایفا می‌کند.

ناصح محمدخانی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به قدمت بیش از چهار هزار و ۷۰۰ ساله غار کرفتو، این مجموعه را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کردستان دانست و اظهار کرد: این اثر ارزشمند ظرفیت کم‌نظیری برای معرفی تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عرصه بین‌المللی دارد.

فرماندار دیواندره افزود: با حمایت استاندار کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، اقدامات لازم برای تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو با جدیت دنبال می‌شود و بخش مهمی از مطالعات، کاوش‌های تخصصی و برنامه‌های زیرساختی این طرح در حال اجرا است.

او با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای این پروژه عنوان کرد: منابع مالی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته، اجرای مطالعات تخصصی، کاوش‌های باستان‌شناسی، عملیات مرمتی و بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز را ممکن کرد و استمرار این حمایت‌ها، مسیر ثبت جهانی این اثر ارزشمند را هموارتر خواهد ساخت.

محمدخانی یادآور شد: ثبت جهانی غار کرفتو تنها یک دستاورد فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند با افزایش ورود گردشگران، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی، به رونق اقتصاد محلی و توسعه متوازن منطقه کمک کند.

فرماندار دیواندره با تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مسیر ثبت جهانی این اثر بیان کرد: امروز هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های مربوطه شکل گرفته و این همکاری، روند اجرای برنامه‌های حفاظتی، مطالعاتی و زیرساختی را تسهیل کرده است.

او اظهار کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌های ملی و استانی، غار کرفتو در آینده نزدیک در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد و جایگاه شایسته خود را در معرفی تمدن کهن ایران و ظرفیت‌های فرهنگی کردستان به دست آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042902114
شیلان صلواتی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha