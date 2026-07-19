کردستان از ابتدای مرداد آماده میزبانی از زائران حسینی/ اربعین فرصتی برای توسعه گردشگری مذهبی است

علی‌اکبر ورمقانی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با بیان اینکه مرز بین‌المللی باشماق مریوان امسال برای پنجمین سال میزبان زائران اربعین حسینی خواهد بود، اظهار کرد: براساس گزارش کمیته‌های ستاد اربعین و دستگاه‌های خدمات‌رسان، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها، استان کردستان آماده میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به آغاز رسمی فعالیت‌های اربعین از سوم مردادماه، افزود: هرچند ستاد مرکزی اربعین این تاریخ را اعلام کرده، اما استان کردستان از ابتدای مرداد آمادگی کامل خواهد داشت، زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخشی از زائران و خانواده‌ها زودتر از موعد رسمی وارد استان می‌شوند و باید زیرساخت‌ها و امکانات پیش از آن آماده بهره‌برداری باشد.

او با بیان اینکه مردم استان همواره میزبانی شایسته‌ای از زائران داشته‌اند، عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد امسال نیز خدماتی در شان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود و تمامی موکب‌ها و مراکز خدمات‌رسان در مرز باشماق و مسیرهای تردد، در زمان مقرر فعالیت خود را آغاز کنند.

ورمقانی یکی از ویژگی‌های اربعین امسال را همزمانی روز اربعین در ایران و عراق دانست و یادآور شد: این موضوع می‌تواند موجب نظم بیشتر در روند تردد و بازگشت زائران شود و بخشی از مشکلات ناشی از اختلاف تقویمی سال‌های گذشته را کاهش دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی اربعین افزود: حضور زائران در استان کردستان علاوه بر یک رویداد معنوی، فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی استان و توسعه گردشگری مذهبی به شمار می‌رود.

او بیان کرد: باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود و با معرفی توانمندی‌های استان، زمینه آشنایی بیشتر زائران با فرهنگ، آداب و جاذبه‌های کردستان فراهم شود.

ورمقانی با اشاره به ضرورت فضاسازی محیطی در شهرها، روستاها و محورهای مواصلاتی استان، یادآور شد: فرمانداران، شهرداران و دهیاران باید از هم‌اکنون برای ایجاد فضای اربعینی در مسیرهای تردد زائران برنامه‌ریزی کنند تا زائران از نخستین لحظه ورود به استان، فرهنگ مهمان‌نوازی مردم کردستان و حال و هوای معنوی این ایام را احساس کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر تقویت امکانات اسکان و خدمات‌رسانی در شهرستان‌های مسیر تردد زائران تاکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله مدارس، فضاهای عمومی، موکب‌های موقت و مراکز اقامتی، می‌توان خدمات مطلوبی در حوزه اسکان و رفاه زائران ارائه کرد.

او اظهار کرد: آماده‌سازی مراکز خدماتی، اقامتی و رفاهی در مسیرهای منتهی به مرز باشماق از اولویت‌های استان است و دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی کامل، شرایط مناسبی برای تردد و حضور زائران فراهم کنند.

ورمقانی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فرهنگی استان در ایام اربعین اظهار کرد: استفاده از این فرصت برای حمایت از هنرمندان، معرفی تولیدات بومی و ایجاد پیوند میان گردشگری مذهبی و اقتصاد محلی، از برنامه‌های مورد توجه استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ورمقانی یادآور شد: امیدواریم با استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اربعین امسال در مرز باشماق و سراسر استان کردستان با نظم، امنیت و کیفیت مطلوب برگزار شود.

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