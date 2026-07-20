به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریاد حدادیان اظهار کرد: بیساران با برخورداری از طبیعت بکر، باغات، جاذبه‌های فرهنگی و ظرفیت‌های بومی، از روستاهای دارای قابلیت در حوزه گردشگری روستایی است و برگزاری این جشنواره فرصتی برای ثبت و معرفی جلوه‌های مختلف زندگی و طبیعت این منطقه از دریچه دوربین عکاسان خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سروآباد افزود: محورهای این جشنواره شامل طبیعت و مناظر، کشاورزی و باغداری، فرهنگ، آداب و رسوم و آیین‌های محلی، معماری بومی و بافت روستا، زندگی روزمره مردم، صنایع‌دستی و محصولات محلی، گردشگری و جاذبه‌های روستا است.

او عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فایل JPG به همراه مشخصات فردی به دبیرخانه جشنواره به نشانی ایمیل SARVABAD@STPOK.IR ارسال کنند.

حدادیان با اشاره به زمان‌بندی برگزاری جشنواره یادآور شد: مهلت ارسال آثار تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده و داوری آثار از ۲۶ تا ۲۸ شهریور انجام می‌شود؛ همچنین آیین اختتامیه و نمایش آثار برتر ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سروآباد بیان کرد: این جشنواره با همکاری فرمانداری سروآباد، بخشداری مرکزی سروآباد، جهاد کشاورزی شهرستان و مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت شهرستان سروآباد برگزار می‌شود.

او اظهار کرد: به سه اثر برتر جشنواره لوح تقدیر و جوایزی اهدا می‌شود و شرکت در این فراخوان به منزله پذیرش قوانین و مقررات جشنواره است.

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