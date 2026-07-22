به گزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و مهندسی در اجرای طرحها و تاسیسات گردشگری استان را مورد بررسی قرار داد.
معاون گردشگری کردستان افزود: در این نشست، دو طرف بر تدوین تفاهمنامهای مشترک با هدف گسترش همکاریهای متقابل و ایجاد مشوقهای مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرای طرحهای گردشگری توافق شد تا پس از نهایی شدن، به امضا و ابلاغ برسد.
او عنوان کرد: بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد متن اولیه تفاهمنامه در اسرع وقت از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهیه و برای بررسی و تایید به سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ارسال شود.
وطندوست با اشاره به دیگر مصوبات این نشست یادآور شد: همچنین مقرر شد هر یک از دو دستگاه، نماینده تامالاختیار خود را برای پیگیری فرآیند تدوین تفاهمنامه، انجام هماهنگیهای بیندستگاهی و اجرای مفاد آن معرفی کنند.
معاون گردشگری کردستان با بیان اینکه استفاده از توان تخصصی سازمان نظام مهندسی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت پروژههای گردشگری دارد، بیان کرد: این همکاری مشترک زمینه بهبود کیفیت طراحی، نظارت و اجرای طرحهای گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه را فراهم میکند.
او اظهار کرد: امیدواریم با نهایی شدن تفاهمنامه، همکاریهای دو دستگاه در توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی در این بخش بیش از پیش گسترش یابد.
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