۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

مشوق‌های مهندسی برای ارتقای طرح‌های گردشگری کردستان تدوین می‌شود

مشوق‌های مهندسی برای ارتقای طرح‌های گردشگری کردستان تدوین می‌شود

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: مشوق‌های مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرای طرح‌های گردشگری در استان تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و مهندسی در اجرای طرح‌ها و تاسیسات گردشگری استان را مورد بررسی قرار داد.

معاون گردشگری کردستان افزود: در این نشست، دو طرف بر تدوین تفاهم‌نامه‌ای مشترک با هدف گسترش همکاری‌های متقابل و ایجاد مشوق‌های مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرای طرح‌های گردشگری توافق شد تا پس از نهایی شدن، به امضا و ابلاغ برسد.

او عنوان کرد: بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد متن اولیه تفاهم‌نامه در اسرع وقت از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهیه و برای بررسی و تایید به سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ارسال شود.

وطن‌دوست با اشاره به دیگر مصوبات این نشست یادآور شد: همچنین مقرر شد هر یک از دو دستگاه، نماینده تام‌الاختیار خود را برای پیگیری فرآیند تدوین تفاهم‌نامه، انجام هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و اجرای مفاد آن معرفی کنند.

معاون گردشگری کردستان با بیان اینکه استفاده از توان تخصصی سازمان نظام مهندسی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت پروژه‌های گردشگری دارد، بیان کرد: این همکاری مشترک زمینه بهبود کیفیت طراحی، نظارت و اجرای طرح‌های گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه را فراهم می‌کند.

او اظهار کرد: امیدواریم با نهایی شدن تفاهم‌نامه، همکاری‌های دو دستگاه در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی در این بخش بیش از پیش گسترش یابد.

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کد خبر 1405043102353
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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