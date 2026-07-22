به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیران و معاونین تسهیلات بانک‌های عامل استان که با هدف بررسی فرآیندهای اجرایی، رفع موانع احتمالی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی و حمایت از فعالان بخش گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، اظهار کرد: تسهیلات حمایتی پیش‌بینی‌شده در قالب جزء یک ماده ۹۵ قانون برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای تقویت بخش گردشگری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد ظرفیت‌های جدید در این حوزه فراهم می‌کند.

معاون گردشگری کردستان افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری نیازمند حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط و همکاری نزدیک بانک‌های عامل با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ظرفیت‌های اعتباری موجود بهره‌مند شوند.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد: کردستان با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و آیین‌های بومی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله تاسیسات گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های خدماتی و طرح‌های صنایع‌دستی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مختلف استان داشته باشد.

وطن‌دوست یادآور شد: پرداخت به‌موقع تسهیلات و تسهیل فرآیندهای اداری، علاوه بر کمک به تکمیل پروژه‌های گردشگری، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش خدمات‌رسانی به گردشگران و ارتقای جایگاه گردشگری کردستان را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری کردستان بیان کرد: در این نشست، ضمن بررسی وضعیت پرونده‌های متقاضیان دریافت تسهیلات، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر پرداخت منابع اعتباری مطرح و بر همکاری و هماهنگی بیشتر بانک‌های عامل برای تسریع در روند بررسی و پرداخت تسهیلات تاکید شد.

او اظهار کرد: پیگیری مستمر برای بهره‌گیری از منابع اعتباری پیش‌بینی‌شده و فراهم کردن شرایط مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی از برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در سال‌جاری است.

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