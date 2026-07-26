به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یک‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی استانداری کردستان، شورای اداری استان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مطالعات تخصصی غار-معبد کرفتو در قالب ۱۵ تیم پژوهشی تعریف شده که هیات بررسی باستان‌شناسی عرصه و حریم، اولین گروهی بود که مطالعات میدانی خود را به پایان رساند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، با بیان اینکه ثبت جهانی غار-معبد کرفتو از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، افزود: ثبت جهانی این مجموعه ارزشمند نیازمند انجام مطالعات علمی، جامع و مرحله‌بندی‌شده در حوزه‌های باستان‌شناسی، معماری، مرمت، زمین‌شناسی، محیط‌زیست، حفاظت، گردشگری و مدیریت است.

او عنوان کرد: نتایج این بررسی‌های باستان‌شناسی، نقش مهمی در تکمیل مستندات، بازنگری عرصه و حریم و تقویت پرونده نامزدی ثبت جهانی غار-معبد کرفتو خواهد داشت.

طالب‌نیا یادآور شد: در این برنامه پژوهشی، ۲۹ مجموعه شامل ۹۰ اثر و عارضه فرهنگی و طبیعی از جمله بلوک‌های کارستیک آهکی، غارها، پناهگاه‌های صخره‌ای، برج دیده‌بانی، گورستان، تپه، یخچال، استخر باستانی، راه باستانی و دیگر شواهد فرهنگی موجود در عرصه و حریم کرفتو شناسایی و مستندسازی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این یافته‌ها تصویر دقیق‌تری از پیشینه استقرار انسانی و ارزش‌های فرهنگی و طبیعی چشم‌انداز کرفتو ارائه می‌کند و پشتوانه‌ای علمی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این اثر خواهد بود.

او اظهار کرد: اجرای سایر محورهای مطالعاتی نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی ادامه خواهد یافت و تحقق ثبت جهانی غار-معبد کرفتو مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، تامین اعتبارات مورد نیاز و استمرار فعالیت تیم‌های تخصصی است.

مدیر پایگاه میراث ملی غار-معبد کرفتو هم گفت: اطلاعات حاصل از این بررسی‌ها پس از سامان‌دهی و تحلیل، در اختیار سایر تیم‌های تخصصی قرار می‌گیرد تا در حوزه‌های حفاظت، مدیریت، گردشگری و تدوین پرونده ثبت جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

زهرا فاتحی افزود: هدف از اجرای این مطالعات، تبدیل نتایج پژوهش‌ها به برنامه‌های اجرایی برای حفاظت، سامان‌دهی، معرفی و مدیریت یکپارچه غار-معبد کرفتو و چشم‌انداز پیرامونی آن است.

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