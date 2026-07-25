به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اعضای شورای فنی استان با حضور در بافت تاریخی شهر سنندج، ضمن بازدید میدانی از محدودههای مورد نظر، موضوعات مرتبط با طرحهای اجرایی، درخواستهای مرمتی و استعلامات مطرحشده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: بافت تاریخی سنندج بهعنوان یکی از ارزشمندترین بخشهای فرهنگی و معماری استان، نیازمند توجه ویژه و مدیریت اصولی در زمینه حفاظت، ساماندهی و انجام اقدامات اجرایی است.
او با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط میراثفرهنگی در محدودههای تاریخی، عنوان کرد: هرگونه طرح و اقدام اجرایی در این بافتها باید پس از بررسیهای تخصصی و با هدف حفظ اصالت بناها، سیمای تاریخی و ارزشهای فرهنگی انجام شود.
طالبنیا یادآور شد: بازدیدهای میدانی و بررسی موضوعات در شورای فنی استان، زمینه تصمیمگیری دقیقتر درباره طرحهای پیشنهادی و درخواستهای مرتبط با بافت تاریخی را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کردستان با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و اعضای شورای فنی، تلاش میکند ضمن پاسخگویی به نیازهای اجرایی، حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی استان را با جدیت دنبال کند.
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