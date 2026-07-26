به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی کشاورز امروز ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: انجمن دوستداران سعدی که به زودی به صورت رسمی ثبت خواهد شد، از اعضایی متشکل از نخبگان دانشگاهی، مدیران اجرایی، دوستداران سعدی و خیرین تشکیل شده است.

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی سعدیه افزود: هدف ما از ایجاد این ساختار، ایجاد هم‌افزایی با مدیریت مجموعه است تا بتوانیم برنامه‌های پیش‌ رو را با تکیه بر تخصص و توانمندی‌های اعضا به طور بهینه اجرا کنیم.

او با اشاره به ابعاد گسترده فعالیت‌های این انجمن بیان کرد: انجمن دوستداران سعدی علاوه بر پژوهش‌های ادبی، در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی نیز فعال خواهد بود.

کشاورز ادامه داد: همچنین با جذب خیرین و ایجاد جریان‌سازی فرهنگی، تلاش می‌کنیم تا در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، چشم‌اندازی روشن برای ارتقای مجموعه سعدیه ترسیم کنیم.

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