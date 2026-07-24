به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشستی که روز پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵، به میزبانی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و با حضور معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس، به همراه جمعی از مدیران سازمان و شرکتهای تابعه برگزار شد، دو طرف درباره ظرفیتهای همکاری مشترک و راهکارهای توسعه تعاملات میان دو مجموعه به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر تدوین تفاهمنامهای جامع در این زمینه به توافق رسیدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در این نشست با تأکید براهمیت همکاریهای بیندستگاهی در حفاظت و بهرهبرداری اصولی از میراثفرهنگی استان، اظهار کرد: استان فارس به واسطه برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری، نیازمند همافزایی و مشارکت مؤثر دستگاههای اجرایی برای صیانت از این سرمایههای ارزشمند و بهرهگیری صحیح از آنها در مسیر توسعه پایدار است.
بهزاد مریدی با اشاره به توانمندیهای سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس افزود: این سازمان از ظرفیتهای فنی، اجرایی و تخصصی قابل توجهی برخوردار است که میتواند در اجرای طرحهای مرتبط با حفاظت، احیا، نگهداری و بهرهبرداری اصولی از آثار و بناهای تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقای خدمات مرتبط، نقش مؤثری ایفا کند.
او همچنین تصریح کرد: حفاظت پایدار از میراثفرهنگی تنها با مرمت آثار تاریخی محقق نمیشود، بلکه بهرهبرداری علمی، اصولی و منطبق با ضوابط از این ظرفیتها نیز بخش مهمی از فرآیند صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی به شمار میرود. از این رو، ادارهکل میراثفرهنگی آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس، همکاریهای مشترک را در حوزههای مورد توافق گسترش دهد.
در ادامه این نشست، معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس، با اشاره به مأموریتها و ظرفیتهای گسترده این سازمان در حوزههای عمرانی، آموزشی، سرمایهگذاری و خدمات تخصصی، انعقاد این تفاهمنامه را گامی مؤثر در جهت همافزایی ظرفیتهای دو مجموعه دانست و اظهار کرد: سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس آمادگی کامل دارد تا با استفاده از توان تخصصی، امکانات اجرایی و ظرفیت شرکتهای تابعه، در اجرای برنامهها و پروژههای مشترک مشارکت فعال داشته باشد.
مهدی ساداتشجاعی، افزود: توسعه گردشگری، صیانت از میراثفرهنگی، ارتقای مدیریت شهری و استفاده از فناوریهای نوین، از محورهایی است که میتواند با همکاری نزدیک دو مجموعه، زمینهساز اجرای طرحهای ماندگار و اثربخش در سطح استان شود.
بر اساس توافق انجامشده، تفاهمنامه مشترک دو دستگاه در محورهایی از جمله توسعه گردشگری، حفظ، احیا و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی، برگزاری دورههای آموزشی، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه آموزشهای تخصصی در حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی از طریق دانشگاه علمیکاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس و نیز همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و خدمات انفورماتیک تدوین و پس از نهایی شدن به امضای طرفین خواهد رسید.
یکی از بخشهای مهم این همکاری، استفاده از ظرفیتهای دانشگاه علمیکاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس برای طراحی و اجرای دورههای آموزشی، مهارتی و تخصصی در حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی است. همچنین بهرهگیری از توانمندیهای شرکت همیارنت، از شرکتهای تابعه سازمان همیاری و از مجموعههای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک در جنوب کشور، در توسعه زیرساختهای هوشمندسازی، ارائه خدمات تخصصی و اجرای پروژههای فناورانه، از دیگر محورهای مورد توافق دو مجموعه خواهد بود.
این تفاهمنامه پس از طی مراحل نهایی، زمینهساز اجرای پروژههای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، اجرایی و آموزشی دو دستگاه خواهد بود و میتواند نقش مؤثری در توسعه پایدار، ارتقای زیرساختهای گردشگری، حفاظت از میراثفرهنگی و تاریخی استان فارس، توانمندسازی نیروی انسانی و بهبود کیفیت خدمات شهری ایفا کند.
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