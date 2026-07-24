آینده گردشگری شیراز در گرو خلق تجربه فرهنگی است/ از بازدید صرف تا زیست در متن تمدن ایرانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح سازمان متخصصین و مدیران ایران در استان فارس و مراسم رونمایی از پوستر رویدادهای ملی و بینالمللی گردشگری ادبی، با اشاره به جایگاه تمدنی شیراز گفت: شیراز صرفاً مجموعهای از بناهای تاریخی و جاذبههای گردشگری نیست، بلکه روایتی زنده از تاریخ، فرهنگ، اندیشه و هنر ایران است؛ روایتی که در هر گوشه آن میتوان لایهای از هویت ایرانی را بازخوانی و تجربه کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با بیان اینکه توسعه گردشگری امروز بر پایه خلق تجربههای ماندگار استوار شده است، افزود: جهان معاصر از گردشگری مبتنی بر بازدید عبور کرده و به سمت گردشگری تجربهمحور حرکت کرده است. در چنین شرایطی، مزیت رقابتی شیراز نه صرفاً در آثار ثبتشده تاریخی، بلکه در ظرفیت بیبدیل آن برای ایجاد پیوند عمیق میان انسان، فرهنگ، شعر، عرفان و زیست ایرانی نهفته است.
مریدی با اشاره به جایگاه حافظ و سعدی در شکلدهی به هویت فرهنگی شیراز تصریح کرد: وقتی گردشگری در حافظیه قدم میزند، عطر بهارنارنج را استشمام میکند، در باغهای تاریخی حضور مییابد و با شعر واندیشه بزرگان این سرزمین مواجه میشود، دیگر تنها یک بازدیدکننده نیست؛ او وارد تجربهای فرهنگی میشود که تا سالها در ذهن و جانش باقی خواهد ماند.
او رونمایی از رویدادهای از شیراز تا قونیه؛ از حافظ تا مولانا واز سعدی تا فردوسی؛ از شیراز تا توسرا گامی در مسیر توسعه گردشگری ادبی و دیپلماسی فرهنگی دانست و گفت: این رویدادها فراتر از یک برنامه اجرایی، بستری برای گفتوگوی تمدنها، تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملتها و معرفی سرمایههای نرم ایران به جهان هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس افزود: گردشگری ادبی یکی از ارزشمندترین شاخههای گردشگری فرهنگی است که میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای ادبیات فارسی، زمینه حضور گردشگران علاقهمند به فرهنگ واندیشه را از کشورهای مختلف فراهم کند. فارس، با پیشینه تاریخی و ادبی خود، این قابلیت را دارد که به قطب گردشگری ادبی منطقه تبدیل شود.
مریدی همچنین بر نقش همافزایی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها، نخبگان و تشکلهای تخصصی در تحقق این هدف تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار گردشگری بدون مشارکت جامعه تخصصی امکانپذیر نیست. سازمان متخصصین و مدیران ایران میتواند با ایجاد شبکهای ازاندیشه، تجربه و مدیریت، نقش مؤثری در طراحی و اجرای برنامههای توسعهمحور ایفا کند.
اودر پایان با تأکید بر اینکه شیراز باید بیش از گذشته در عرصه بینالمللی به عنوان پایتخت فرهنگ و ادب فارسی شناخته شود، اظهار داشت: رسالت ما آن است که تصویری نو از شیراز به جهان ارائه کنیم؛ شهری که مقصد آن تنها دیدن نیست، بلکه تجربه کردن، اندیشیدن و زیستن در متن تمدن ایرانی است. تحقق این چشمانداز، جایگاه شیراز را در نقشه گردشگری فرهنگی جهان ارتقا خواهد داد و زمینهساز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان فارس خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما