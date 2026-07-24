ثبت ملی بافت تاریخی شیراز گام بلندی در احیای هویت این شهر است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی قلندری روز پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با آیین گرامیداشت سالروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با اشاره به جایگاه این بافت در هویت فرهنگی و تاریخی شهرگفت: بافت تاریخی شیراز تنها مجموعهای از بناهای ارزشمند نیست، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردمان این سرزمین در طول قرنهاست و حفظ آن، حفظ هویت شهر محسوب میشود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با اشاره به حضور نوجوانان و خانوادهها در این مراسم افزود: حضور نسل جوان در چنین برنامههایی امیدبخش است. نوجوانانی که امروز همراه پدر و مادر خود در این آیین شرکت کردهاند، سرمایههای آینده این شهر هستند و امیدواریم با آشنایی هرچه بیشتر با ارزشهای میراث فرهنگی، نقش مؤثری در حفاظت از بافت تاریخی شیراز ایفا کنند.
قلندری بیان کرد: احیای بافت تاریخی تنها به مرمت ساختمانها محدود نمیشود، بلکه احیای زندگی، هویت و جریان فرهنگی در این محدوده تاریخی را نیز در بر میگیرد و تحقق این هدف بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست.
او با تأکید بر استمرار برنامههای حفاظت و احیای بافت تاریخی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاههای متولی، متخصصان و شهروندان، بتوانیم مسیر صیانت از این میراث ارزشمند را با قدرت ادامه دهیم تا بافت تاریخی شیراز به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای فرهنگی کشور برای نسلهای آینده حفظ شود.
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