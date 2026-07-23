بهگزارش خبرنگار میراث آریا، این نشست تخصصی روز چهارشنبه ٣١ تیرماه ١۴٠۵ بین علی آذری و یوسف سلمانخواه برگزار و با توجه به ابلاغ اعتبارات تخصیصی از سوی وزارت میراثفرهنگی، در بررسی مباحث بازار تاریخی رشت، گفتوگوها بر نحوه مدیریت بهینه منابع در راستای مرمت اصولی با رعایت الزامات فنی تمرکز داشت.
در این بخش، بر ضرورت همافزایی مدیریت شهری و میراثفرهنگی بهمنظور حفظ اصالت و یکپارچگی این پهنه تاریخی تأکید شد.
در بخش دیگری از این سفر که به بازدید از کاخموزه نظامی بندرانزلی اختصاص داشت، هیئت کارشناسی با رویکرد تامین اعتبار لازم، قسمتهای آسیب دیده و اقدامات مرمتی مورد نیاز را در اولویت بازرسی قرار دادند.
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