۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۶

نشست تخصصی با موضوع نظام‌مند کردن اعتبارات بازار تاریخی رشت برگزار شد/ بررسی موضوعات فنی کاخ موزه انزلی

نشست تخصصی با موضوع نظام‌مند کردن اعتبارات بازار تاریخی رشت برگزار شد/ بررسی موضوعات فنی کاخ موزه انزلی

نشست تخصصی رئیس اداره حفاظت اداره‌کل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با محوریت نظام‌مند کردن اعتبارات بازار تاریخی رشت و کاخ‌موزه بندرانزلی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این نشست تخصصی روز چهارشنبه ٣١ تیرماه ١۴٠۵ بین علی آذری و یوسف سلمان‌خواه برگزار و با توجه به ابلاغ اعتبارات تخصیصی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، در بررسی مباحث بازار تاریخی رشت، گفت‌وگوها بر نحوه مدیریت بهینه منابع در راستای مرمت اصولی با رعایت الزامات فنی تمرکز داشت.

در این بخش، بر ضرورت هم‌افزایی مدیریت شهری و میراث‌فرهنگی به‌منظور حفظ اصالت و یکپارچگی این پهنه تاریخی تأکید شد.

در بخش دیگری از این سفر که به بازدید از کاخ‌موزه نظامی بندرانزلی اختصاص داشت، هیئت کارشناسی با رویکرد تامین اعتبار لازم، قسمت‌های آسیب دیده و اقدامات مرمتی مورد نیاز را در اولویت بازرسی قرار دادند.

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کد خبر 1405050100013
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

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