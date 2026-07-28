۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹

تندیس جاودانه یک امپراتور

علی لایق زاده
تندیس جاودانه یک امپراتور

بر فراز صخره‌های سترگ تنگ چوگان در شهرستان کازرون ، غار شاپور چون دژی استوار، شکوه ایران ساسانی را فریاد می‌زند. در آستانه این غار، پیکره باشکوه شاپور اول به ارتفاع هفت متر، تراشیده از دل سنگ، قرن‌هاست استوار و سرافراز بر بلندای تاریخ ایستاده است؛ نمادی از اقتدار، هنر و اراده ایرانی. این یادگار بی‌بدیل که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفته، روایتگر تمدنی است که عظمت آن در سنگ، کوه و تاریخ جاودانه شده و هر گام در مسیر آن، سفری به قلب افتخار ایران‌زمین است.

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کد خبر 1405050600449
عبدالله فیروزی
دبیر محمد آوخ

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