به‌گزارش میراث آریا، احمد حمزه‌زاده امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان آذرشهر و بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این شهرستان بیان کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی، عبور از نگاه بخشی به توسعه گردشگری و استقرار سازوکاری مبتنی بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی است. بسیاری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، بیش از آنکه با محدودیت منابع مواجه باشند، به هماهنگی در فرآیند تصمیم‌گیری و تسهیل امور اجرایی نیاز دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری افزود: پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌ها، تسریع در صدور موافقت‌های اصولی و رفع موانع اجرایی، از الزامات شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مؤثر در این حوزه است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، پیگیری مطالبات سرمایه‌گذاران را با بهره‌گیری از ظرفیت تعاملات بین‌دستگاهی دنبال خواهد کرد.

او مجتمع‌های آب‌درمانی را از مزیت‌های راهبردی گردشگری استان دانست و تصریح کرد: توسعه و ارتقای این مجموعه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ماندگاری گردشگران، تنوع‌بخشی به سبد خدمات گردشگری و تقویت اقتصاد محلی دارد. در همین چارچوب، ظرفیت چشمه‌های جوشان آذرشهر نیز با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌برداری اصولی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

حمزه‌زاده ادامه داد: توسعه تفریحات آبی و بهره‌گیری از غارهای دارای جذابیت طبیعی، از دیگر محورهای برنامه‌ریزی در آذرشهر است که با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و در چارچوب الزامات حفاظتی دنبال خواهد شد تا ضمن صیانت از ارزش‌های طبیعی، امکان بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به قابلیت‌های روستای چراغیل اظهار کرد: این منطقه از ظرفیت تبدیل شدن به یک مقصد شاخص گردشگری طبیعی و اقامتی برخوردار است و با برنامه‌ریزی اصولی و جذب سرمایه‌گذار، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از اقامت در بستر طبیعت را برای گردشگران فراهم کند که با ارتقای جایگاه صنعت گردشگری آذرشهر، به رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت از طریق مهاجرت معکوس در مناطق روستایی نیز کمک خواهد کرد.

او در پایان تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی، توسعه گردشگری آذرشهر را بر پایه مشارکت بخش خصوصی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداری هدفمند از مزیت‌های رقابتی شهرستان دنبال می‌کند و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری بهره خواهد گرفت.

انتهای پیام/