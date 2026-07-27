به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، وحید نواداد امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جریان سفر خود به‌همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان آذرشهر و بازدید از محوطه‌ها و آثار تاریخی این شهرستان بیان کرد: آذربایجان‌شرقی با برخورداری از ۹۷۰ تپه ثبت ملی، یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور از منظر میراث باستان‌شناختی به شمار می‌رود و حفاظت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند استقرار نظام پایش مستمر و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین حفاظتی است.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تپه تاریخی شرامین افزود: این محوطه از جمله عرصه‌هایی است که حفاظت از آن با حساسیت ویژه دنبال می‌شود و برنامه‌ریزی برای تقویت اقدامات مراقبتی، با هدف پیشگیری از هرگونه تعرض و صیانت از لایه‌های ارزشمند تاریخی آن در دستور کار قرار دارد.

او مقابله با حفاری‌های غیرمجاز را یکی از اولویت‌های اصلی حوزه حفاظت دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های پایش الکترونیک و نصب دوربین‌های مداربسته در محوطه‌های دارای اولویت حفاظتی، بخشی از برنامه‌های این معاونت برای افزایش ضریب امنیت آثار تاریخی و ارتقای توان نظارتی در مناطق حساس استان است که در شهرستان آذرشهر نیز با دستور مدیرکل میراث‌فرهنگی، اجرایی خواهد شد.

نواداد در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی برخی پل‌های تاریخی را از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری این معاونت عنوان کرد و گفت: برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط برای شفاف‌سازی وضعیت حقوقی این آثار، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی منسجم‌تر در حوزه حفاظت، مرمت و بهره‌برداری اصولی از آن‌ها خواهد بود.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی با صیانت پایدار، زمانی محقق خواهد شد که نظام حفاظتی، پشتوانه حقوقی، زیرساخت‌های فنی، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را به‌صورت هم‌زمان در اختیار داشته باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد این معاونت، استقرار سیستمی هوشمند و پیشگیرانه برای حفاظت از محوطه‌ها و بناهای تاریخی استان است تا با کاهش تهدیدات و ارتقای سطح نظارت، بستر صیانت بلندمدت از میراث ارزشمند آذربایجان‌شرقی فراهم شود.

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