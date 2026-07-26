هویت تاریخی و فرهنگی، پشتوانه آینده‌ نگری و توسعه استان است/دبیرستان فردوسی، نماد آموزش نوین و نخبه‌ پروری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست روز جمعه ۲ مردادماه در آیین بزرگداشت یکصد و دهمین سالگرد تأسیس دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و حضور چهرههای فرهنگی، آموزشی، مدیران ادوار، کارآفرینان و پیشکسوتان استان بیان کرد: حضور این جمع فرهیخته نشان میدهد آذربایجانشرقی از سرمایههای انسانی و فرهنگی کمنظیری برخوردار است و همین سرمایه ها، بزرگترین پشتوانه توسعه استان به شمار میروند.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی آذربایجان افزود: هر اندازه برای سرمایههای نمادین و مفاخر فرهنگی خود ارزش قائل شویم، در حقیقت به هویت و اصالت خود ارزش دادهایم. هویت یک جامعه در هم نشینی، هم اندیشی و بهرهگیری از تجربه و اندیشه فرهیختگان شکل میگیرد.
او با بیان اینکه دولتها علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی، وظیفه حفظ و تقویت سرمایههای فرهنگی را نیز بر عهده دارند، گفت: شاید فعالیتهای سختافزاری مانند ساخت پروژهها بیشتر به چشم بیاید، اما باور دارم آذربایجان امروز بیش از هر چیز به کارهای نرمافزاری نیاز دارد. اقداماتی که گذشته پرافتخار این سرزمین را به آینده پیوند بزند.
سرمست اظهار کرد: از آغاز مسئولیت در استانداری، با همراهی فرهیختگان و فارغالتحصیلان مدارس ماندگار استان، به ویژه دبیرستان فردوسی، تلاش کردیم این ظرفیتهای ارزشمند را در قالب نهادهای فرهنگی و مدنی ساماندهی و ماندگار کنیم تا تاریخ ۱۱۰ ساله این مدرسه به الگویی برای نسلهای آینده تبدیل شود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به نقش تاریخی دبیرستان فردوسی در تربیت شخصیتهای برجسته علمی، فرهنگی و مدیریتی کشور، گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای مدارس ماندگار، تربیت چهرههایی است که در فرهنگ، تمدن و توسعه کشور نقشآفرین بودهاند و این افراد سرمایههای نمادین جامعه محسوب میشوند.
او تأکید کرد: معرفی این چهرهها، در واقع معرفی ظرفیتهای تاریخی آذربایجان در عرصه آموزش نوین است و باید این پیشینه را به سرمایهای برای اعتماد به نفس و آینده سازی تبدیل کنیم.
سرمست با بیان اینکه نگاه به تاریخ نباید صرفاً نوستالژیک باشد، گفت: هدف ما حفظ گذشته در قاب خاطره نیست، باید از تاریخ درس بگیریم، از آن مشروعیت و اعتماد به نفس کسب کنیم و بر پایه این هویت، آیندهای بهتر بسازیم.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: آذربایجان در شکلگیری آموزش نوین ایران سهم بزرگی داشته و این پیشینه تاریخی، حق این استان را برای ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه امروز کشور یادآوری میکند.
او با تأکید بر لزوم حفظ ارتباط میان نسلهای مختلف نخبگان اظهار کرد: باید همه فارغ التحصیلان، استادان، مدیران، پژوهشگران و چهرههای اثرگذار داخل و خارج از کشور را در قالب شبکهای منسجم گرد هم آوریم تا تجربیات ارزشمند آنان به نسلهای آینده منتقل شود.
سرمست خاطرنشان کرد: نظام آموزشی امروز نیز باید از تجربه مدارس ماندگار درس بگیرد و از آموزش حافظه محور فاصله گرفته و به سمت مهارت آموزی، حل مسئله، خلاقیت و پرورش استعدادها حرکت کند.
او در پایان با قدردانی از همه فعالان فرهنگی، اعضای هیئت امنای انجمن دبیرستان فردوسی و پیشگامان احیای مراکز آموزشی تاریخی استان، بر استمرار حمایت از نهادهای فرهنگی و صیانت از مفاخر و هویت تاریخی آذربایجان تأکید کرد.
در ادامه این آیین، جمعی از دانش آموختگان نامآشنای دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز به بیان خاطرات، تجربیات و دیدگاههای خود درباره نقش این مدرسه در تربیت نسلهای اثرگذار کشور پرداختند.
همچنین، پروفسور غلامرضا برادران خسروشاهی، استاد برجسته ریاضیات، پروفسور حسن عشایری، استاد نورولوژی دانشگاه و دکتر جلیل شربیانلو، پزشک متخصص ارتوپدی، در سخنانی با مرور خاطرات دوران تحصیل خود، بر جایگاه ممتاز دبیرستان فردوسی در پرورش نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور تأکید کردند.
در پایان این آیین نیز از نخستین کتاب انجمن دانش آموختگان دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز رونمایی شد. این اثر بخشی از تاریخ، هویت و نقش این مدرسه ماندگار در توسعه علمی و فرهنگی آذربایجان را روایت میکند.
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