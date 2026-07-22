به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزهزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در پی درگذشت امیر حجازی معاون اسبق گردشگری استان و فعال حوزه تئاتر پیام تسلیت صادر کرد.
در متن پیامتسلیت حمزهزاده آمده است:
بسمه تعالی
درگذشت زندهیاد امیر حجازی، هنرمند فرهیخته تئاتر و از مدیران پیشین خانواده میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی، خبری اندوهبار و ثقیل بود که دریغی ماندگار بر خاطر اهل فرهنگ و اصحاب هنر این دیار نشاند. نام و کارنامه آن فقید، در دو ساحت خدمت اداری و کنش فرهنگی، بر صفحهای واحد رقم خورده است که در آن، مسئولیت، شأنی فراتر از تصدی مییابد و هنر، صورت ماندگار تعهد به جامعه خویش میشود. آنچه از وی برجای خواهد ماند، در شمار یادگارهایی خواهد بود که با گذر ایام از اعتبار نمیافتد و در حافظه فرهنگی خطه آذربایجان، منزلت خود را محفوظ خواهد داشت.
اینجانب، با ادای احترام به مقام آن عزیز سفرکرده، این ضایعه را به خاندان مکرم آن مرحوم، خانواده بزرگ تئاتر، جامعه فرهنگ و هنر و نیز مجموعه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت سبحان، برای آن فقید، غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان، شکیبایی، اجر و سلامتی مسئلت دارم.
احمد حمزهزاده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی
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