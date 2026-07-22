به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، یعقوب هوشیار، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با اونتالپ اونالبایف، سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: امیدواریم حضور سفیر قزاقستان در تبریز، مقدمه توسعه روابط و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

شهردار تبریز با بیان اینکه کهن‌شهر تبریز به شهر اولین‌های ایران شهرت دارد، افزود: بسیاری از شاخص‌های توسعه شهری برای نخستین‌بار در تبریز شکل گرفته است، از جمله نخستین بلدیه، آتش‌نشانی، چاپخانه و بسیاری از زیرساخت‌های مهم شهری که تبریز را به شهر اولین‌ها معروف کرده است.

او با اشاره به جایگاه تاریخی این شهر گفت: تبریز پنج بار پایتخت ایران شده و از دیرباز نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور ایفا کرده است.

هوشیار با اشاره به پیشینه علمی تبریز خاطرنشان کرد: مجموعه ربع رشیدی با بیش از ۷۰۰ سال قدمت، یکی از مهم‌ترین مراکز علمی جهان اسلام بوده که در دوران شکوفایی خود، دانشجویانی از بیش از ۷۰ کشور دنیا در آن تحصیل می‌کردند.

او بازار تاریخی تبریز، مقبرةالشعرا، مسجد کبود، ارگ تبریز و دیگر آثار تاریخی را از مهم‌ترین جلوه‌های هویت و تاریخ غنی این شهر برشمرد و گفت: این آثار همواره مورد توجه مورخان و دانشمندان بوده و نشان می‌دهد تبریز از گذشته ارتباطات گسترده‌ای با جهان داشته است.

شهردار تبریز ادامه داد: این شهر از ظرفیت‌های برجسته علمی نیز برخوردار است و دانشگاه تبریز به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های مادر کشور، همه‌ساله میزبان شمار زیادی از دانشجویان خارجی است.

هوشیار با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی تبریز اظهار کرد: تبریز یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و صنعتی ایران، به‌ویژه در صنعت قطعات خودرو است و پس از تهران و مشهد، سومین شهر بزرگ ایران از نظر وسعت به شمار می‌رود.

شهردار تبریز افزود: همجواری با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان، تبریز را به دروازه ورود به اروپا تبدیل کرده و این موقعیت، جایگاه ویژه‌ای برای این شهر در منطقه ایجاد کرده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و صنعتی استان گفت: معدن مس سونگون، پالایشگاه، پتروشیمی و همچنین منطقه آزاد ارس از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی منطقه به شمار می‌روند.

هوشیار همچنین فرودگاه، راه‌آهن و جاده‌های ترانزیتی را از مزیت‌های مهم این شهر در حوزه حمل‌ونقل دانست و تصریح کرد: فراتر از همه این ظرفیت‌ها، فرهنگ مردم تبریز است که همواره مردمانی مهمان‌نواز بوده‌اند و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی پیشگام و در برابر دشمنان داخلی و خارجی پیشقراول بوده‌اند.

شهردار تبریز با اشاره به حجم ۵۰۰ میلیون دلاری مبادلات اقتصادی ایران و قزاقستان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان افزایش این حجم از مبادلات وجود دارد.

او مسیر آبی میان دو کشور را بستری مناسب برای توسعه حمل‌ونقل و گسترش مراودات اقتصادی دانست و افزود: اشتراکات فرهنگی، آیین‌های مشترک و مسلمان بودن بیش از ۷۰ درصد مردم قزاقستان، زمینه‌های ارزشمندی برای تقویت روابط دو ملت فراهم کرده است.

هوشیار خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی و کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایفا کند.

شهردار تبریز با اشاره به موضوع خواهرخواندگی تبریز و آلماتی گفت: نامه‌ای به شهردار آلماتی ارسال و از وی برای سفر به تبریز دعوت کرده‌ایم و موضوع خواهرخواندگی دو شهر را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

او با بیان اینکه تبریز در جمع شهرهای بریکس است، اظهار کرد: این ظرفیت، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های شهری است و با توجه به پیشرفت‌های تبریز در حوزه مترو، تراموا و هوشمندسازی خدمات شهری، در صورت حضور شهردار آلماتی در تبریز، می‌توان موضوع عضویت این شهر در بریکس را نیز مطرح کرد.

اونتالپ اونالبایف، سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در تبریز گفت: تبریز شهری زیبا و دوست‌داشتنی است و خوشحالم که پس از جنگ، نخستین سفر خود را به این شهر انجام دادم.

سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تبریز، شهر بزرگانی همچون استاد شهریار و شمس تبریزی است و با وجود سفر به شهرهای مختلف، تبریز را شهری زیبا، تمیز، سرسبز و خوش‌آب‌وهوا می‌دانم.

او با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز اظهار کرد: این شهر چندین بار پایتخت ایران بوده و در دوره‌های مغول، ایلخانی و صفوی از شهرهای مهم ایران به شمار می‌رفته است.

اونالبایف با بیان اینکه ایران و قزاقستان اشتراکات فراوانی دارند، گفت: نقش تاریخی تبریز در اقتصاد منطقه برای ما اهمیت زیادی دارد.

او با اشاره به سفر رئیس جمهوری ایران دکتر مسعود پزشکیان به قزاقستان و دیدار وی با رئیس‌جمهوری این کشور افزود: این سفر، دیداری موفق بود و هدف ما توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی میان شهرهای دو کشور است که دکتر پزشکیان نیز بر آن تأکید و دستور لازم را صادر کرده‌اند.

سفیر قزاقستان پیشنهاد برقراری خواهرخواندگی میان تبریز و آلماتی را مطرح کرد و گفت: آلماتی شهر بزرگ و مهمی است و در صورت تمایل، از شهردار آلماتی دعوت خواهیم کرد همراه با هیأتی اقتصادی به تبریز سفر کند.

او با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در سفر رئیس‌جمهور ایران به قزاقستان اظهار کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی آثار ادبی و مفاخر دو کشور، از موضوعات مطرح‌شده در این سفر بود.

اونالبایف درباره همکاری‌های اقتصادی نیز گفت: حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار بود که امسال به دلیل شرایط موجود کاهش یافته، اما می‌توان آن را دوباره احیا کرد.

سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران، تبریز را شهری صنعتی و اقتصادی توصیف کرد و افزود: ۹۶ درصد صنایع استان آذربایجان‌شرقی در اختیار بخش خصوصی است و از بازرگانان تبریز دعوت می‌کنم به آلماتی سفر کنند.

او همچنین اظهار کرد: علاقه‌مند هستیم پس از بازدید از کارخانه تراکتورسازی، زمینه راه‌اندازی خط تولید تراکتور در قزاقستان را فراهم کنیم.

سفیر قزاقستان گفت: سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایرانی داشتیم و این رقم از ابتدای امسال تاکنون و با توجه به شرایط منطقه به ۷ میلیارد دلار رسیده است.

اونبالیف با اشاره به شهر ترکستان گفت: ترکستان، مرکز استان ترکستان، همانند مشهد مقدس برای مردم ما اهمیت معنوی دارد و آرامگاهی در این شهر قرار دارد که مردم برای زیارت به آن مراجعه می‌کنند و حتی در تاریخ، تیمور لنگ نیز به زیارت آن می‌رفته است.

سفیر قزاقستان در ایران ادامه داد: دیگ بزرگی نیز در این مجموعه وجود دارد که توسط عبدالعزیز شرفی تبریزی ساخته شده و برای مردم قزاقستان نماد سفره و برکت است. این دیگ در دوران اتحاد جماهیر شوروی به سن‌پترزبورگ منتقل شد و پس از ۵۴ سال دوباره به ترکستان بازگردانده شد.

اونبالیف در پایان از پیگیری برای افزایش پروازهای مستقیم میان قزاقستان و ایران خبر داد و افزود: همچنین می‌توان با همکاری انجمن مفاخر تاریخی، کنگره‌ای با موضوع زندگی خواجه احمد یسوی برگزار کرد.

انتهای پیام/