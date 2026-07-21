اونتالاپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به شناخت خود از پیشینه تاریخی تبریز و آذربایجانشرقی، بیان کرد: همواره تاریخ این شهر را مطالعه کردهام و معتقدم تبریز و قزاقستان در مقاطع مختلف تاریخی از پیوندهای فرهنگی و تمدنی ارزشمندی برخوردار بودهاند که میتواند مبنای همکاریهای گسترده امروز قرار گیرد.
سفیر جمهوری قزاقستان در ایران با اشاره به اشتراکات تاریخی دو کشور افزود: روابط میان تبریز و سرزمینهای قزاقستان در دورههای مختلف تاریخی، بهویژه در عصر تیموری، قابل بررسی است. در آن دوره، تعاملات سیاسی، فرهنگی و تجاری میان این حوزه جغرافیایی شکل گرفته و میراث مشترک بر جای مانده از آن، امروز ظرفیت مناسبی برای تعریف برنامههای مشترک فرهنگی و گردشگری فراهم میکند.
او با بیان اینکه معرفی این پیشینه مشترک باید از مسیر تولیدات فرهنگی دنبال شود، تصریح کرد: ساخت فیلم و تولید آثار مستند با محوریت تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور، میتواند شناخت متقابل را افزایش داده و به توسعه گردشگری فرهنگی میان ایران و قزاقستان کمک کند.
اونالبایف در ادامه از پیشرفت رایزنیها برای برقراری خواهرخواندگی میان تبریز و یکی از شهرهای قزاقستان خبر داد و گفت: این موضوع با شهردار تبریز مطرح شده و پیشنویس اولیه تفاهم نیز تهیه شده است. در این چارچوب، شهر آلماتی بهعنوان مهمترین شهر تاریخی، فرهنگی و اقتصادی قزاقستان برای این همکاری پیشنهاد شده و امیدواریم مراحل اجرایی آن با همکاری طرفین دنبال شود.
سفیر جمهوری قزاقستان در ایران خواهرخواندگی شهرها را نقطه آغاز همکاریهای گستردهتر دانست و افزود: این ارتباط میتواند زمینهساز برگزاری رویدادهای مشترک، تبادل هیأتهای فرهنگی و گردشگری، توسعه همکاریهای دانشگاهی و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای دو کشور در عرصه بینالمللی باشد.
او همچنین با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای پژوهشی، خواستار شناسایی و گردآوری اسناد تاریخی مرتبط با قزاقستان و اقوام قیپچاق در مراکز علمی و پژوهشی آذربایجانشرقی شد و اظهار کرد: اطلاعرسانی و تبادل این اسناد میان دو طرف، میتواند افق تازهای برای مطالعات مشترک تاریخی و شناخت بهتر ریشههای فرهنگی دو ملت ایجاد کند.
اونالبایف در پایان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری مشترک، زمینه را برای توسعه روابط پایدار میان تبریز و قزاقستان فراهم خواهد کرد و میتواند آغازگر فصل جدیدی از همکاریهای دوجانبه در حوزه گردشگری، فرهنگ و میراثتاریخی باشد.
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