به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی، امروز روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی و امکان‌سنجی میزبانی چهارمین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو که با حضور مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد، بیان کرد: بررسی روند فعالیت‌های سال‌های گذشته، شناخت دقیقی از چالش‌ها و ظرفیت‌های گردشگری سلامت، به‌ویژه در بازارهای هدف جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، فراهم کرده است. آسیب‌شناسی فرآیندهای موجود از مبدأ تا مرز، مقصد و حلقه‌های واسط، در قالب یک جمع‌بندی کارشناسی تدوین شده و در فرصت مناسب ارائه خواهد شد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری سلامت نیازمند نگاه همزمان به زنجیره عرضه و تقاضاست، افزود: باید تمامی حلقه‌های این زنجیره از مبدأ، مرزهای ورودی، مقصد، مراکز درمانی، اقامت، خدمات پشتیبان و واسطه‌های ارائه خدمات به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به توسعه پایدار این حوزه دست یافت.

او با اشاره به تحول چشمگیر زیرساخت‌های گردشگری استان طی یک دهه گذشته گفت: در سال ۱۳۹۲ تبریز تنها ۳۶ هتل و هتل‌آپارتمان داشت، اما امروز شمار این مراکز به بیش از ۱۰۰ واحد رسیده و علاوه بر افزایش کمی، از نظر کیفیت خدمات، استانداردها و سطح امکانات نیز قابل مقایسه با گذشته نیست. همچنین ۳۶ هتل دیگر با درجات مختلف، عمدتاً چهار و پنج ستاره، در سطح استان در حال احداث است که نشان‌دهنده استمرار روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی است.

کریمی گفت: ظرفیت‌های استان در گردشگری سلامت صرفاً به خدمات درمانی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از شاخص‌های مکمل را در بر می‌گیرد، اما در حوزه درمان نیز پزشکان آذربایجان‌شرقی همواره در سطح منطقه و جهان به مهارت، تخصص و حاذق بودن شناخته شده‌اند. این سرمایه انسانی در کنار هزینه مناسب درمان و کیفیت مطلوب خدمات، مزیت رقابتی مهمی برای جذب بیماران از کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف به شمار می‌رود.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه توسعه گردشگری سلامت مستلزم نگاه واقع‌بینانه است، تصریح کرد: نباید تنها نیمه پر یا نیمه خالی لیوان را دید. آسیب‌ها، مزیت‌ها، نقاط قوت و ضعف باید در نشست‌های تخصصی آینده به‌صورت دقیق بررسی شود تا مسیر توسعه این حوزه بر پایه شناخت صحیح و برنامه‌ریزی علمی ترسیم شود.

او با تأکید بر اهمیت میزبانی این رویداد بین‌المللی اظهار کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، اعلام آمادگی رسمی آذربایجان‌شرقی برای میزبانی چهارمین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو است. رقابت میان استان‌های کشور برای میزبانی چنین رویدادی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها، زمینه آسیب‌شناسی، ارتقای کیفیت خدمات و رشد گردشگری سلامت در سطح ملی را نیز فراهم می‌کند.

کریمی افزود: با تمام توان آمادگی خود را برای میزبانی این رویداد اعلام می‌کنیم و در صورت واگذاری میزبانی به تبریز، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، مراکز درمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط، تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها به‌صورت دقیق انجام خواهد شد تا رویدادی در شأن جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اکو برگزار شود.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی در پایان خاطرنشان کرد: حتی در حداقل دستاورد نیز برگزاری این رویداد می‌تواند در شرایط کنونی، پیام روشنی از امنیت، ثبات، پویایی و آمادگی کشور برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی مخابره کرده و در عادی‌سازی فضای گردشگری و تقویت تعاملات منطقه‌ای نقش مؤثری ایفا کند.

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