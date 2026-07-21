بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث کریمی امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از اقامتگاههای بومگردی و روستاهای دارای ظرفیت گردشگری در شهرستانهای مرند و جلفا، بیان کرد: توسعه بومگردی محدود به اقامتگاه نیست و این توسعه زمانی به نتایج مطلوب خواهد رسید که میان اقامتگاهها، جاذبههای طبیعی و تاریخی، صنایعدستی، تولیدات محلی و سایر رستههای گردشگری پیوندی مؤثر و هدفمند شکل گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به بازدید میدانی از واحدهای بومگردی، روستاهای هدف گردشگری و ظرفیتهای گردشگری دو شهرستان افزود: در این بازدیدها، وضعیت فعالیت اقامتگاهها، قابلیتهای روستاهای مستعد توسعه گردشگری و همچنین ظرفیت کسبوکارهای مرتبط با گردشگری در مجاورت بومگردیها مورد ارزیابی قرار گرفت تا زمینه ایجاد چرخهای پویا و مکمل در اقتصاد گردشگری منطقه فراهم شود.
او در ادامه اظهار کرد: گفتوگو با بهرهبرداران بومگردیها و بررسی مسائل و چالشهای آنان، بخش مهمی از این بازدیدها بود و موضوعاتی از جمله موانع صدور و تمدید پروانه فعالیت، الزامات توسعه خدمات و راهکارهای افزایش جذب گردشگر بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
کریمی با تأکید بر اینکه تصمیمگیریهای مؤثر باید بر پایه ارزیابیهای میدانی انجام شود، تصریح کرد: احصای مسائل فعالان حوزه بومگردی و بررسی ظرفیتهای واقعی مقاصد گردشگری، مسیر برنامهریزی هدفمند برای حمایت از سرمایهگذاران، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه متوازن گردشگری در شهرستانهای مرند و جلفا را هموار میکند.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با همکاری تشکلهای تخصصی و بهرهبرداران، رفع موانع موجود و تقویت زیرساختهای بومگردی را با هدف افزایش رقابتپذیری مقاصد گردشگری استان و رونق اقتصاد جوامع محلی دنبال خواهد کرد.
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