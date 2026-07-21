به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند، روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در دیدار خود با معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان بیان کرد: اجرای پروژه‌های اثرگذار در حوزه گردشگری نیازمند برنامه‌ریزی تخصصی، اولویت‌بندی دقیق و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار شهرستان ویژه مرند موزه «دکتر نصیری» را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی مرند دانست و افزود: تجهیز و استانداردسازی این مجموعه با هدف ارتقای کیفیت نمایش آثار، افزایش جذابیت موزه و بهبود تجربه بازدیدکنندگان، مستلزم تأمین اعتبارات و حمایت‌های فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی است.

او با اشاره به نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق اقتصاد محلی تصریح کرد: توسعه بوم‌گردی با اتکا به ظرفیت‌های روستایی و بومی مرند، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه افزایش ماندگاری گردشگران و توزیع متوازن سفر در سطح شهرستان را فراهم می‌کند و از این‌رو در اولویت برنامه‌های توسعه گردشگری مرند قرار دارد.

در ادامه این نشست، عبدالعلی محمدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرند گزارشی از وضعیت بناهای تاریخی، زیرساخت‌های گردشگری و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و بر ضرورت حمایت‌های بیشتر برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

همچنین کیومرث کریمی، معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی، با توصیف مرند به‌عنوان یکی از محورهای مهم گردشگری استان، بیان کرد: اداره‌کل و معاونت میراث‌فرهنگی آمادگی دارد طرح‌های مرتبط با تجهیز موزه دکتر نصیری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بوم‌گردی این شهرستان را به‌صورت تخصصی بررسی کرده و در چارچوب برنامه‌های استانی از اجرای آن‌ها حمایت کند.

در پایان این نشست نیز بر تسهیل فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری و تشکیل کارگروه مشترک میان فرمانداری و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان برای تدوین نقشه راه توسعه گردشگری مرند و پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار تأکید شد.

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