به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در چارچوب تفاهمنامه همکاری مشترک و با محوریت آیندهپژوهی، توسعه تعاملات علمی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دو مجموعه برگزار شد.
در این نشست، محمد میرشفیعی، رئیس دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تشریح ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و تخصصی این دانشکده، بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر توان علمی دانشگاه با نیازهای حوزه صنایعدستی تأکید کرد و مفاد تفاهمنامه همکاری مشترک را در راستای توسعه و ارتقای هنرهای صناعی استان تشریح کرد.
همچنین اعضای هیئت علمی دانشکده و کارشناسان حوزه صنایعدستی استان، با بررسی وضعیت موجود، دیدگاههای تخصصی خود را درباره چالشها، ظرفیتها و راهکارهای توسعه هنرهای صناعی و تقویت همکاریهای مشترک میان دانشگاه و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی مطرح کردند.
در ادامه، بهنام رحیمزاده، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه دانشگاه هنر اسلامی تبریز در تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش، توسعه تعاملات علمی و پژوهشی را از الزامات پویایی و روزآمدسازی حوزه صنایعدستی دانست و بر استمرار همکاریهای مشترک میان دو مجموعه تأکید کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد کمیته راهبری آیندهپژوهی هنرهای صناعی با مشارکت دانشگاه هنر اسلامی تبریز و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی تشکیل شود تا با تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، زمینه برنامهریزی منسجم برای توسعه هنرهای صناعی و صنایعدستی استان فراهم شود.
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