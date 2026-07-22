بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نوبخت ندرتی، امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به انجام بازدید مشترک و نظارت میدانی بر مجتمعهای خدماتی بینراهی شهرستان با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی چاراویماق، بیان کرد: این بازدیدهای نظارتی با حضور نمایندگان فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان، اداره راهداری و حملونقل جادهای، شرکت پخش فرآوردههای نفتی، پلیس راهور، اداره حفاظت محیطزیستو منابعطبیعی و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان انجام شد تا وضعیت خدماترسانی به مسافران در محورهای مواصلاتی شهرستان بهصورت میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چاراویماق ادامه داد: در این بازدیدها بخشهای مختلف مجتمعهای خدماتی از جمله وضعیت سرویسهای بهداشتی، رعایت الزامات بهداشتی، مسائل زیستمحیطی، ایمنی، امکانات رفاهی و نحوه ارائه خدمات به مسافران مورد بررسی قرار گرفت تا کاستیهای احتمالی پیش از افزایش حجم سفرهای تابستانی برطرف شود.
او با اشاره به اینکه کیفیت خدمات در مجتمعهای بینراهی نقش مستقیمی در رضایت مسافران و ارتقای تصویر گردشگری هر منطقه دارد، گفت: هدف از این بازدیدها شناسایی صرف نواقص نیست و تلاش میشود با تعامل میان دستگاههای مسئول، زمینه اصلاح مشکلات و ارتقای سطح خدمات در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
ندرتی افزود: در پایان این بازدیدها، دستگاههای عضو اکیپ نظارتی در چارچوب وظایف تخصصی خود، اخطارهای لازم را درباره نواقص موجود از جمله وضعیت سرویسهای بهداشتی، برخی مسائل زیستمحیطی و سایر کاستیهای خدماتی به متولیان مجتمعها ابلاغ کرده و همچنین برای رفع این موارد، مهلت مشخصی برای متولیان تعیین شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چاراویماق تأکید کرد: روند نظارت بر مجتمعهای خدماتی بینراهی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و پس از پایان مهلت تعیینشده، بازدیدهای مجدد برای ارزیابی میزان رفع نواقص و اطمینان از اجرای الزامات ابلاغی انجام میشود تا خدمات شایستهتری به مسافران و گردشگران ارائه شود.
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